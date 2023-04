Zamiast do worka, prosto do pojemnika. W Gdańsku chcą zmienić nawyki mieszkańców

Przypomnienie podstawowych zasad selektywnej zbiórki odpadów

- Ta akcja ma na celu przypomnienie podstawowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, a to, że wrzucamy odpady do pojemników w workach, to jest nasze przyzwyczajenie i chcemy w ten sposób zwrócić uwagę mieszkańcom, że są drobne rzeczy, które możemy bardzo szybko skorygować i taka akcja właśnie podpowiada jak to zrobić - mówiła na antenie TVN24 dyrektor wydziału gospodarki komunalnej Olga Gojtowska. Urzędniczka podkreślała, że błędy pojawiają się podczas segregacji odpadów w domu. Kiedy te są segregowane prawidłowo, ale do śmietników wyrzucane są w workach foliowych. - Najczęściej wrzucamy te odpady do foliowych worków i tak jak trzymamy te odpady, tak one trafiają później do pojemnika właściwego, ale są cały czas w tych workach. I tu chodzi o to, że jeśli mamy do czynienia ze szkłem, papierem to dobrze by było, żeby to wysypać bezpośrednio do pojemnika, a worek wrzucić do pojemnika na odpady sztuczne - tłumaczyła Gojtowska.