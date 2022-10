Archeolodzy na terenie stoczni znaleźli 24 kapelusze

Nie wiadomo jednak, w jakich okolicznościach się tam znalazły. Istnieje podejrzenie, że stało się to wtórnie, w wyniku niwelacji terenu pod budowę suwnicy po 1945 roku. Do budowy infrastruktury wykorzystano wówczas gruzy ze zniszczonego Gdańska.

- To są okoliczności, które nie nadają żadnego kontekstu historycznego tym przedmiotom. Nie wiadomo, skąd czapki pochodziły, być może z centrum miasta, ale też może z innych rejonów - na łamach portalu miejskiego portalu Gdańsk.pl tłumaczy Piotr Dziewanowski z Działu Konserwacji Muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego.

- Już chyba nigdy nie dowiemy się, dlaczego je tam zdeponowano. Zastanawia też, że jest ich tak wiele. Dwadzieścia cztery egzemplarze w jednym miejscu to dość duża liczba, jakby nie patrzeć. Tak sporej kolekcji kapeluszy jeszcze nie mieliśmy. Szkoda tylko, że tak niewiele o nich wiemy - podkreśla Piotr Dziewanowski.

Dobrze zachowane, ale anonimowe

Chociaż większość kapeluszy zachowała się w dobrym stanie, nie odnaleziono na nich żadnych śladów, mogących wskazywać na to, kim był ich wykonawca.

- Mają one różny krój i różną wielkość. Od małych do, można by rzecz, rozmiaru męskiego. Każdy egzemplarz jest inny. Oprócz wielkości różnią się też kolorystyką. Część jest czarnych, inne "wchodzą" w ciemną zieleń i oliwkę. Niektóre są kompletne, inne są pozbawione niektórych elementów np. ronda lub są pęknięte. Czas obszedł się z nimi całkiem łaskawie - ocenia Piotr Dziewanowski.