W Gdańsku stanęła lodówka z jedzeniem. "Dla osób, które są w jakiejkolwiek potrzebie"

- Były przynoszone jakieś znoszone ubrania, książki, buty. To nie było to miejsce, nie chcieliśmy tego i stąd pomysł na lodówkę - mówi Sławomir Świeczkowski.

- Przed pandemią w tym miejscu można było wziąć zupę, która była co środę przygotowywana przez studentów i wydawana osobom w różnych kryzysach. Gdy przyszedł lockdown, system zapomniał o tych osobach, oni z dnia na dzień zostali odcięci, w związku z tym nasza córka wpadła na pomysł, który zrealizowaliśmy praktycznie z dnia na dzień - mówi Świeczkowski.

"Nie tylko dla osób w kryzysie bezdomności, ale w jakiejkolwiek potrzebie"

Jak czytamy, zostawić można produkty, które "sam mógłbyś zjeść", produkty, które przekroczyły datę minimalnej trwałości: "najlepiej spożyć przed", ale nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia: "najlepiej spożyć do". Mogą to być też rzeczy, które zrobiliśmy sami - m.in. ciasta, zupy. Muszą być tylko starannie zapakowane, z naklejonym opisem potrawy i datą przygotowania.