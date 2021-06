"Podawali się za oficerów policji, 11 osób przekazało im w sumie 420 tysięcy złotych"

Grupa używała tak zwanej metody "na policjanta". Z ofiarami kontaktowano się telefonicznie, przedstawiając jako funkcjonariusze, a następnie przekonując, by te osoby przekazały oszczędności.

Policja nie prosi o przekazywanie pieniędzy

- W sumie wyłudzili 420 tysięcy złotych od jedenastu osób. Dzwoniąc do pokrzywdzonych, podawali się za oficerów policji i kłamali, twierdząc, że senior ma wziąć udział w akcji przeciwko oszustom, przekazując pieniądze – opowiada starsza aspirant Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Działać mieli na terenie Pomorza i Śląska.

Cała czwórka decyzją sądu trafiła do aresztu. - Podejrzanym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 8, a za oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości 10 lat – mówi policjantka.