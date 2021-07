Oskarżeni o wyłudzenie 840 tysięcy złotych refundacji i wykorzystanie danych 1209 pacjentów

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jak przekazała w piątek Grażyna Waryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, według śledczych spółka prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku uczestniczyła w prowadzonych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ konkursach dotyczących umów na świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – w zakresie położnictwa i ginekologii oraz urologii.

W imieniu spółki działała prezes Anna S., która upoważniła do reprezentowania spółki Jerzego S. pełniącego funkcję kierownika NZOZ. W wyniku przeprowadzonego w lipcu 2010 roku konkursu zawarta została umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązująca do czerwca 2013 roku. - W toku procedury konkursowej, jak i w okresie obowiązywania umowy posługiwano się poświadczającymi nieprawdę dokumentami, a w wykazach dotyczących personelu medycznego placówki wykazano osoby faktycznie niezatrudnione - przekazała prokurator Wawryniuk.

Są podejrzani o wyłudzenie 840 tysięcy złotych

Jak dodała Waryniuk, w przekazywanych do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ raportach, które miały dotyczyć zrealizowanych świadczeń medycznych, zawyżano liczby wizyt poszczególnych pacjentów, podawano fałszywe diagnozy oraz wykazywano faktycznie niewykonane procedury medyczne. Według ustaleń śledczych, do procederu wykorzystano dane 1209 pacjentów i pacjentek. Od 2010 roku do 2013 roku, według śledczych, wyłudzono w ten sposób nienależną refundację w łącznej kwocie przekraczającej 840 tysięcy złotych.