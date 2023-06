Dziecko wypadło z promu, za nim wskoczyła matka

Siedmioletnie dziecko wypadło z promu Stena Line Spirit. Za nim za burtę wskoczyła matka. To polscy obywatele. Do zdarzenia doszło około 100 kilometrów od Polski, na północny zachód od Rozewia. Szwedzkie Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego przekazało, że dziecko i matka zostali odnalezieni. Rafał Goeck, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, przekazał, że jedna z osób została przetransportowana szwedzkim śmigłowcem do szpitala w Szwecji, druga osoba jest reanimowana na pokładzie niemieckiego śmigłowca.