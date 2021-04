Bakteria oporna na antybiotyki paraliżuje szpital tymczasowy w Ciechocinku

Sytuacja w szpitalu tymczasowym w Ciechocinku wciąż jest ciężka. Placówka, otwarta dwa tygodnie temu, od kilku dni nie przyjmuje nowych pacjentów. Okazało się, że oprócz koronawirusa, przyjęci pacjenci zakazili się groźną antybiotykooporną bakterią.

Przyjęcia do szpitala tymczasowego w Ciechocinku są nadal wstrzymane i nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione. Badania potwierdziły u trójki pacjentów chorych na COVID-19 również zakażenie bakterią New Delhi. Jedna z pacjentek, u której wykryto oba drobnoustroje, zmarła. To starsza kobieta i, jak informują lekarze, główną przyczyną jej zgonu był ciężki przebieg COVID-19.

Drugi z pacjentów z bakterią New Delhi został przetransportowany do szpitala w Toruniu, a trzeci jest w ciężkim stanie pod respiratorem, więc na przewiezienie go do innej placówki, w której mógłby być leczony bez obawy o zakażeniu kolejnych osób, trzeba będzie poczekać.

- Po jego przetransportowaniu będziemy mogli wznowić przyjęcia do szpitala tymczasowego – powiedział nam rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.

Zakazili się wcześniej

O wykryciu bakterii New Delhi w Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Ciechocinku informowaliśmy w ubiegłym tygodniu.

Zdecydowano wówczas o wstrzymaniu przyjęć chorych do tej placówki. Konieczne było przeprowadzenie pełnego postępowania epidemiologicznego. Sprawą zajął się Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej.

– Kolejne badania potwierdziły dwa następne przypadki zakażenia bakterią New Delhi. Pacjenci musieli się nią zakazić przed przyjęciem do szpitala w Ciechocinku. Na to wskazało dochodzenie epidemiologiczne – informował media Mól. Dwóch pacjentów, u których wykryto superbakterię, nie ma objawów zakażenia. Są po prostu jej nosicielami.

Superbakteria i superwirus

Szpital tymczasowy w Ciechocinku został otwarty dwa tygodnie temu, aby wspomóc inne szpitale w regionie. Niestety wkrótce po tym konieczne było zamknięcie placówki dla nowych pacjentów. Obecnie leczy się w niej piętnaście osób.

New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae – pałeczki zapalenia płuc, należącej do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Zapalenia nią wywołane mogą prowadzić do sepsy. Jest oporna na działanie większości antybiotyków.

