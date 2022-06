Driftował w nocy na płycie rynku. Wszystko pod okiem kamery monitoringu

czytaj dalej

Media dotarły do nowych informacji w sprawie masakry w szkole podstawowej w Uvalde w USA. Pod koniec maja z rąk 18-letniego napastnika zginęło tam 21 osób, w tym 19 dzieci. Najnowsze informacje - w tym zdjęcie ze szkolnego monitoringu - mogą wskazywać, że funkcjonariusze mieli wystarczające siły i środki, by unieszkodliwić napastnika długo przed tym, zanim to zrobili - informuje Sky News.