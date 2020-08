"Trójka została po prostu przejęta. Po karnawale Solidarności mieliśmy wprowadzony stan wojenny"

Słuchacze kolejny i chyba już ostatni raz przyszli pożegnać swoje radio - to po tym, jak z radiowej Trójki został zwolniony jej dyrektor, Jakub Strzyczkowski , a z anteny nagle zniknęło kilka audycji i kilku kolejnych dziennikarzy odeszło z pracy - to wszystko w momencie, kiedy radio próbowało odbudować się po majowym kryzysie. Wtedy unieważniono Listę Przebojów Trojki, tuż po tym, jak notowanie wygrał Kazik i utwór, w którym skrytykował prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Ten "stan wojenny" w praktyce oznacza, że o zdjęciu swoich audycji dziennikarze dowiadywali się z godziny na godzinę. Decyzja o odwołaniu Jakuba Strzyczkowskiego też była dla nich zaskoczeniem. - Dostałem SMS od przyjaciela, który pracuje w Trójce, że oni będąc na Myśliwieckiej, widzieli tam przy biurkach już jakieś zupełnie nowe osoby. To jest w ogóle system puczu wewnątrz stacji? Trudno to w ogóle nazwać – stwierdza dziennikarz "Do Rzeczy" i wp.pl Marcin Makowski.

"Kuba Strzyczkowski wszedł w totalny dołek wizerunkowy"

Jakub Strzyczkowski, wcześniej w Trójce od ponad 30 lat, był dobrym kandydatem w czasie kryzysu i trwającej kampanii prezydenckiej. Już po decyzji o zwolnieniu mówił, że "w życiu człowiek powinien być naiwny". - To jest w gruncie rzeczy dobra cecha. To jest cecha dziecięca, fajna – dodał.

- Kuba Strzyczkowski wszedł w totalny dołek wizerunkowy, gdzie chodziło o to, żeby pokazać tę dobrą wolę, tę wolność. To się kończy, właściwie zanim się zaczęło – ocenia medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Jacek Wasilewski.

"Wątpliwości jest bardzo, że na tym zakręcie się już nie wyrobimy"

Dziennikarze Trójki we wspólnym oświadczeniu napisali wprost, że nie tak miało to wyglądać. "Zostaliśmy oszukani. To, co państwo słyszą teraz na antenie, nie jest Programem Trzecim. Chcieliśmy wspólnie i dla Was tworzyć najlepsze radio na świecie. Wierzyliśmy, że z Kubą Strzyczkowskim będzie to możliwe" – podkreśla zespół Trójki.