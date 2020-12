LOT szykuje zwolnienia grupowe. "To będzie nie więcej niż 300 osób"

Polskie Linie Lotniczych LOT poinformowały związki zawodowe o spowodowanych złą sytuacją finansową spółki planowanych zwolnieniach grupowych, do których ma dojść między 20 stycznia a końcem lutego 2021 roku – wynika z dokumentu, do którego dotarł tvn24.pl. Według naszych informacji ma to być nie więcej niż 300 osób. LOT utrzyma większość zespołu, a ograniczenie etatów na tle branży jest niewielkie – zapewnia biuro prasowe narodowego przewoźnika.