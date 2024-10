Projekt "bardzo delikatny i łagodny" czy "niezgodny z konstytucją"? Politycy o związkach partnerskich

Najwyższy czas, by w Polsce formalnie usankcjonować związki partnerskie. Trzeba wstać i ruszyć z miejsca - mówiła Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. Tomasz Trela przekonywał, że złożony w tej sprawie projekt "jest bardzo delikatny, bardzo łagodny". Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa za to, że proponowane przepisy są niezgodne z konstytucją.

W piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane dwa projekty ustaw. Pierwszy, to projekt właściwy o rejestrowanych związkach partnerskich. Drugi projekt to tak zwana ustawa wprowadzająca, która ma dostosować przepisy innych ustaw do nowego prawa. To projekty autorstwa ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli (Lewica). Zakładają m.in. że związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zawarciu związku.