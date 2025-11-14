Znaleźliśmy Ziobrę w Budapeszcie. Zapytaliśmy go o azyl

Zbigniew Ziobro znaleziony w Budapeszcie Źródło: TVN24

Zbigniew Ziobro, pytany o azyl, zaczął krytykować obecny rząd.

- Szajka Donalda Tuska to nie jest państwo prawa. Zawsze prawu się podporządkowuję, szajce nigdy. Zawsze stawiam opór przestępcom. Donald Tusk jest przestępcą - mówił Ziobro, po czym przerwał rozmowę i wsiadł do taksówki.

Zbigniew Ziobro: ukrywać się będzie Tusk

Wcześniej dziennikarz TVN24 zapytał też byłego ministra sprawiedliwości, czy ten zamierza długo ukrywać się na Węgrzech przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ziobro odparł, że "ukrywać się kiedyś będzie Donald Tusk, ale kiedy pojedzie do Berlina".

- Nielegalnie przejęta prokuratura, nielegalnie przejęte sądy i nielegalnie zlikwidowany system do losowania sędziów sprawia, że nie mamy systemu prawa w Polsce, tylko mamy rządy szajki Donalda Tuska - twierdził Zbigniew Ziobro, pytany, dlaczego nie chce się stawić w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości.

Patrycja Kotecka-Ziobro: mąż się nie ukrywa

Maciej Warsiński na antenie TVN24 zwracał uwagę, że Ziobro musiał zmierzyć się z dziennikarskimi pytaniami, które "trochę były zakłócane przez jego małżonkę, kiedyś pracującą w mediach", Patrycję Kotecką-Ziobro.

- Przecież mąż się nie ukrywa. Podał adresy w dwóch miejscach, w których przebywa, nie ukrywa się - dopowiadała Kotecka-Ziobro.

-Ale przecież mąż nie mieszka w Polsce - tak komentowała z kolei pytanie Warsińskiego o stawienie się Ziobry przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Ziobro bez immunitetu. Prokuratura wnioskuje o areszt

Prokurator skierował w czwartek do sądu rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec Zbigniewa Ziobry - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

"Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary" - wyjaśniono w komunikacie.

Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów dotyczących m.in. nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu Sejm uchylił w piątek 7 listopada immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS w odniesieniu do wszystkich zarzutów.

