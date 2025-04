Zmiany w składce zdrowotnej. Wnioski o weto "z lewej strony sceny politycznej"

Sejm zdecydował. Składka zdrowotna będzie niższa Źródło: Maciej Knapik/Fakty TVN

Wpływa spora liczba korespondencji w tej sprawie do kancelarii, ale trudno mi dzisiaj powiedzieć, jaka będzie decyzja pana prezydenta - powiedziała w poniedziałek szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, odpowiadając na pytanie o podpis prezydenta pod nowelizację ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Przekazała także, że do kancelarii wpływają wnioski z "lewej strony sceny politycznej" o zawetowanie ustawy. Posłowie Lewicy zagłosowali przeciwko przyjęciu ustawy w Sejmie.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana ma kosztować 4,6 mld zł, wejdzie w życie od 2026 r. Według resortu finansów na reformie ma skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorców. Nowela trafi teraz do Senatu. Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów - procentowa.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka została zapytana w poniedziałek w radiu TOK FM, czy prezydent Andrzej Duda podpisze przegłosowaną przez Sejm ustawę. - Trudno mi przewidzieć, nie mam takiej wiedzy, czy będą jakieś istotne zmiany na etapie postępowania w Senacie. Już wpływa spora liczba korespondencji w tej sprawie do kancelarii, ale trudno mi dzisiaj powiedzieć, jaka będzie decyzja pana prezydenta - powiedziała Paprocka.

Wnioski o weto prezydenckie

Paprocka podkreśliła, że kształt ustawy jest oceniany przez prezydenta w jej ostateczniej formie. Na razie projekt został uchwalony przez Sejm. Zanim trafi do podpisu prezydenta musi zostać przyjęty jeszcze przez Senat.

Szefowa kancelarii Andrzeja Dudy potwierdziła jednak, że "już wpływają - chociażby z lewej strony sceny politycznej - również wnioski o zawetowanie tej ustawy". - Więc na pewno wszystkie takie głosy będą przez prezydenta analizowane. (...) Bez wątpienia najistotniejsze jest bezpieczeństwo zdrowotne obywateli - dodała.

Politycy Lewicy przekonują, że obniżenie składki zdrowotnej uderzy w system ochrony zdrowia i zwracają uwagę, że nowelizacja nie obejmuje ulgi dla pracowników etatowych. W zamian Lewica proponuje podatek zdrowotny, który miałby być powiązany z wysokością dochodów.

Głosowanie w Sejmie

Za uchwaleniem nowych przepisów głosowało w piątek 152 posłów klubu KO, w tym ministra zdrowia Izabela Leszczyna. W marcu Leszczyna zapowiadała, że na pewno nie zagłosuje za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wskazywała, że NFZ "z pewnością tego nie udźwignie".

Ustawę poparli także wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi (29 osób) oraz PSL-Trzeciej Drogi (30 osób) i niezrzeszony poseł Adam Gomoła.

Przeciw uchwaleniu ustawy było 166 posłów klubu PiS, jeden poseł był "za" - Andrzej Gawron, siedmiu wstrzymało się od głosu, a 16 osób nie oddało głosu. Nowych przepisów nie poparło również 20 posłów Lewicy ( jedna osoba nie głosowała) oraz czworo posłów koła Razem (również jedna osoba z tego koła nie głosowała).

W głosowaniu wstrzymało się 12 posłów Konfederacji (czterech nie wzięło udziału w głosowaniu).

Zmiany w składce zdrowotnej

Zmienione przepisy wprowadzają dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Część zryczałtowana składki będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem druga część składki będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.). Projekt zakłada także obniżenie składki do 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest 9 proc. minimalnego wynagrodzenia) dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej. Ustawa uchyla możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym.

Nowe przepisy nie zmieniają wysokości składki zdrowotnej płaconej przez pracowników na etacie i nadal będzie to 9 proc. Nie będzie też zmian, jeśli chodzi o składkę w przypadku świadczeń emertytalnych - dalej będzie to 9 proc.