Donald Tusk o "smrodzie PiS-owskiej korupcji w całej Polsce". Odpowiedzieli mu premier, minister i szef PiS

Szef PO Donald Tusk, komentując pożar hali z niebezpiecznymi odpadami w Zielonej Górze, wspomniał o "smrodzie setek bezkarnych nielegalnych składowisk" i "smrodzie PiS-owskiej korupcji w całej Polsce". Reagując na jego wpis, minister Anna Moskwa przekonywała, że rząd "wypowiedział wojnę mafii śmieciowej". Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że Tusk "nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR". A szef PiS Jarosław Kaczyński przekonywał, że "to są niemieckie śmieci", za które odpowiadają rządy PO.

Tusk: smród PiS-owskiej korupcji w całej Polsce

Nawiązał w ten sposób do prezesa PiS i ministra aktywów państwowych, a także do weekendowych pikników rodzinnych, organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość .

Moskwa odpowiada Tuskowi

Do wpisu lidera PO odniosła się minister klimatu i środowiska Anna Moskwa . Zwracając się do Tuska, napisała: "śmierdzące śmieci sprowadzane masowo za Pana rządów", "pozostawione mieszkańcom w wielu dziwnych miejscach niebezpieczne odpady".

Morawiecki: smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem

Zdaniem premiera Tusk "nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR". "Wykorzystają każde nieszczęście, żeby skłócić Polaków. Smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem. Państwo Polskie od soboty walczy z pożarem i jego skutkami" - napisał. Podziękował przy tym służbom "za wspaniałą pracę, a Polakom za zachowanie spokoju".

Kaczyński: te śmietniska to wynik ich rządów

Do sprawy pożaru odniósł się w niedzielę także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według niego śmietniska na zachodzie Polski to jest wynik rządów Platformy Obywatelskiej. - Tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk, to są niemieckie śmieci. To jest przewóz niemieckich śmieci ,i tak będzie Polska wyglądała, gdyby oni przyszli do władzy - powiedział Kaczyński na pikniku rodzinnym PiS-u w Stawiskach w woj. podlaskim.