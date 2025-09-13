Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

O 6 km/h za szybko i nieostrożnie przy przejściu. Magda nie żyje, kierowca w sądzie

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Magda zmarła niespełna trzy godziny po wypadku
Magda zmarła niespełna trzy godziny po wypadku
Źródło: Archiwum prywatne rodziny
Córka była połamana, poobijana, zmiażdżona. Ważyła 50 kilogramów, miała 170 centymetrów, była filigranowa, a samochód, który w nią uderzył, olbrzymi. Nie miała szans - mówiła w sądzie Aneta, matka trzynastoletniej Magdy. Dziewczynka zginęła na przejściu dla pieszych. Kierowca, według biegłego, przekroczył dopuszczalną prędkość o 6 km/h, ale nie był ostrożny, dlatego stanął przed sądem. Bliscy zmarłej w wyliczenia inżyniera nie wierzą. - Będę zmagał się z bólem, wynikającym z tego zdarzenia, do końca życia - powiedział oskarżony.Artykuł dostępny w subskrypcji

"Właśnie skończyłam trening, idę do domu" - powiedziała do koleżanek Magda. Rozmawiały we trójkę przez aplikację Messenger. "Ale teraz muszę przejść przez przejście dla pieszych, poczekajcie chwilę" - dodała.

Nastolatka opuściła rękę z telefonem - tak twierdzi jej przyjaciółka - nie rozłączyła połączenia i weszła na przejście przy ulicy Długiej w Żelechowie pod Garwolinem.

Zuzia (koleżanka trzynastolatki): - Nagle usłyszałam, że coś w Magdę uderzyło. Zaczęłam krzyczeć do telefonu "Madzia", krzyczałam kilka razy, ale ona już nie odpowiadała. Telefon dalej działał. Nagle usłyszałam głos mężczyzny, krzyczał: "przepraszam, nie zauważyłem cię".

Magda nie otworzyła już oczu. Zmarła tego samego dnia w szpitalu w Garwolinie.

Kierowca, który śmiertelnie potrącił nastolatkę, przekroczył dopuszczalną prędkość o 6 km/h - wyliczył powołany w tej sprawie biegły. Ten sam specjalista uznał, że Magda przyczyniła się do wypadku, bo powinna się rozejrzeć, zanim weszła na jezdnię. Winę, stwierdził jednak, ponosi kierowca SUV-a, który powinien być ostrożniejszy przy przejściu dla pieszych.

12 września przed Sądem Rejonowym w Garwolinie ruszył proces kierowcy. Mężczyźnie grozi osiem lat więzienia.

W wyniku potrącenia dziecka zmarło w szpitalu
W wyniku potrącenia dziecka zmarło w szpitalu
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

***

W rodzinnym domu mówili: "Madzia to niedługo nam z lodówki wyskoczy". Wszędzie jej było pełno.

- Córka kochała życie, miała wielu przyjaciół i wiele zainteresowań. Była takim dzieckiem, które miało dobry kontakt i z trzylatkiem, i trzynastolatkiem, i nawet 103-latkiem. Każdego traktowała z szacunkiem, potrafiła podnieść na duchu - powiedziała mi jeszcze przed rozprawą Aneta, mama Magdy. - Wpadała częstokroć do domu naszych znajomych. Mówiła: "Cześć wujek, cześć ciocia, jak ci minął dzień? Jak ci mija życie?". To były jej stałe teksty. Madzia działała tam, gdzie tylko mogła. Była w kole misyjnym, w harcerstwie, grała na gitarze, została wolontariuszką w Caritasie. I grała w siatkówkę. 29 sierpnia 2024 roku poszła na ostatni trening, za kilka dni miała zacząć siódmą klasę.

Dobrze się uczyła, chciała studiować medycynę.

Zginęła 130 metrów od domu.

Magda miała rozpocząć naukę w siódmej klasie
Magda miała rozpocząć naukę w siódmej klasie
Źródło: Archiwum prywatne

"Nie widziałem cię, przepraszam"

Za kierownicą białego range rovera sport siedział 25-letni Patryk P., zawodowy kierowca, trzeźwy, niekarany. Przejeżdżał przez Żelechów ulicą Długą (ma w tym miejscu po jedynym pasie w każdym kierunku), kierował się w stronę Garwolina. To jedna z głównych ulic w mieście. Niedaleko szkoły, tuż przy kościele. Bardzo ruchliwe miejsce.

Było pogodnie, na drodze sucho. Magdę potrącił, kiedy przejeżdżał przez skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego. Trzynastolatka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Dochodziła dwudziesta, jeszcze nie zdążyły włączyć się latarnie.

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Czytaj także:
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Po co Rosjanom manewry Zapad? Ekspert tłumaczy
Świat
Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju
Zatrzymanie na lotnisku. Policja: ukradł samochód premiera
Trójmiasto
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_02
Walki o Kupiańsk i nieczynny gazociąg. Rosjanie sięgają po sprawdzoną taktykę
Świat
Strefa Gazy. Atak Izraela na miasto Gaza
500 celów w tydzień. Kolejne ofiary izraelskich ataków
Świat
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
METEO
Posłowie PiS Marek Ast i Przemysław Czarnek na posiedzeniu sejmowej komisji
Sejm odrzucił zgłoszonych przez PiS kandydatów na sędziów TK
Polska
imageTitle
40 sekund gry i koniec. Niecodzienne sceny w tenisowym Szczecin Open
Najnowsze
shutterstock_2138962781
Śmierć polskiego turysty na wyspie w archipelagu Madery
Świat
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek
Sędzia o stosowaniu Pegasusa: niedopuszczalne
Polska
Prokurator Ostrowski w rozmowie z Martą Gordziewicz
Wszczął śledztwo w sprawie "zamachu stanu". Jest wniosek do sądu dyscyplinarnego
Polska
Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Trump wyśle wojsko do kolejnego miasta
Świat
Posiedzenie ONZ
W ONZ o Polsce, "Wielki Bu" zatrzymany, nowy szef NIK
Polska
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
METEO
Rada Bezpieczeństwa
"Rosjanie usłyszeli, że zderzają się z całym światem"
Świat
Przedstawiciel Ukrainy
Ambasador Ukrainy: Rosja pluje nam w twarz, a my udajemy, że pada deszcz
Świat
imageTitle
Piątek bohaterem w Katarze. Pierwsze gole, od razu hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Poznaniu. Gol z przewrotki i kontra zaskoczyły Lecha
Najnowsze
imageTitle
Koniec polskiej dominacji w mistrzostwach świata juniorów
Najnowsze
imageTitle
Były mistrz świata przypomniał sobie o wygrywaniu
EUROSPORT
Marcin Bosacki
"Każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy"
Świat
shutterstock_2506976947
Samolot lecący do Warszawy zderzył się z ptakami
Świat
39 min
Ursula von der Leyen
Rzeczywistość jest bezlitosna. Europejczycy nie przywykli do takich diagnoz
Szczyt Europy
Posiedzenie ONZ
Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA
Świat
imageTitle
Wielki mecz Turków. Będzie hit w finale EuroBasketu
EUROSPORT
praca pracownik fabryka shutterstock_732352393
Zmiany w naliczaniu stażu pracy
BIZNES
imageTitle
Trudna sytuacja Polaków w Pucharze Davisa
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Pół miliarda złotych do wygrania. Potężna kumulacja
BIZNES
Posiedzenie ONZ
"Pierwszy raz" powtórzone trzykrotnie. W ONZ o wtargnięciu dronów
Świat
Giorgio Armani
Giorgio Armani z zaskakującym testamentem
BIZNES
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica