Sztuczna inteligencja w służbie policyjnych komunikatów. "Po co takie gry i zabawy?"

Komunikaty, w których wykorzystano zdjęcia wygenerowane przez AI, opublikowała między innymi policja z Międzyrzecza, Żor i Bytowa. Wśród fotografii pokazanych przez rzecznika bytowskiej policji był obrazek idącego boso po chodniku dziecka ilustrujący komunikat o dwulatku w piżamie, "który biegł przez ruchliwą ulicę", "Kolumbijczyka jednego dnia zatrzymanego dwukrotnie bez prawa jazdy" i mężczyzny, który "chowając się pod stertą ubrań, chciał uniknąć odsiadki".

Policyjne komunikaty, przy nim zdjęcia stworzone przez sztuczną inteligencję Źródło: policja, Shutterstock

Zapytaliśmy rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Bytowie o to, dlaczego zdecydował się na wykorzystanie obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Sierżant sztabowy Dawid Łaszcz wyjaśnił: - Podpisujemy zawsze, że zdjęcie jest poglądowe i wygenerowane przez AI. W naszych komunikatach zauważy pan, że są różne zdjęcia, między innymi z interwencji. Ale jeżeli z danej interwencji po prostu nie ma, to wstawiamy zdjęcie poglądowe. Dodał, że nadal zdarza mu się skorzystać z ilustracji wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Jako przykłady podaje te z 16 lutego i 3 lutego. Pierwsza obrazuje historię zatytułowaną przez policję "walentynkowa podwózka z kierującą na 'spirytusowym leku'", druga - informację o kierowcy ciężarówki, który z powodu mrozu miał kłopoty z pojazdem.

- Komunikat z tą ilustracją ma 400 tysięcy wyświetleń, widzę to w statystykach. Jest to zdjęcie poglądowe i jest tak podpisane. Myślę, że warto korzystać z nowych technologii, ale z głową - stwierdził.

Przy niektórych fotografiach policja faktycznie zaznacza, że zostały one wygenerowane przez AI. Jednak nie wszyscy i nie zawsze taki dopisek dodają.