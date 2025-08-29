Zbiórka dla synów pilota F-16. "Będą musieli dorastać bez taty"

Generał Chojnacki: Maciej Krakowian był dobrym kolegą, zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16 Źródło: TVN24

Do katastrofy samolotu F-16 doszło w czwartek podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu. Pilot, major Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. Miał 35 lat.

ZBIÓRKA DLA RODZINY MAJORA MACIEJA "SLABA" KRAKOWIANA >>>

Dla rodziny, żony i dwóch synów tragicznie zmarłego oficera zorganizowana została zbiórka pieniędzy. Środki zostaną przekazane na zabezpieczenie przyszłości dzieci mjr. Krakowiana.

Ci, którzy go znali, nazywają go dumą polskich Sił Powietrznych oraz asem lotnictwa. Był też oddanym mężem żony Magdaleny i kochającym ojcem 4-letnich bliźniaków.

- czytamy w opisie.

Prosimy Was o pomoc dla dwóch małych chłopców, którzy będą musieli dorastać bez taty. Każdy gest wsparcia to hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja, to uhonorowanie jego pamięci i służby. To cegiełka, budując przyszłość jego dzieci, by dorastały w poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia, którego ich tata zawsze dla nich pragnął.

- napisali organizatorzy zbiórki na portalu siepomaga.pl.

Do tej pory udało się zebrać ponad 200 tysięcy złotych.

