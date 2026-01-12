Logo strona główna
Polska

"Sprawiedliwość go nie minie". Komentarze po azylu dla Ziobry

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech
Źródło: TVN24
"Gra na najniższych instynktach", "tchórzostwo", "wyjątkowo demoralizujące dla całego wymiaru sprawiedliwości" - tak politycy oceniają ostatnie decyzje Zbigniewa Ziobry. Były prokurator generalny uzyskał azyl polityczny na Węgrzech i wnioskuje o ochronę dla żony.

W poniedziałek jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech. W swoim wpisie na platformie X Ziobro napisał, że "wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem" oraz że "stawia opór postępującej dyktaturze" w Polsce. Były minister sprawiedliwości wystąpił też o ochronę międzynarodową dla swojej żony.

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"

Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"

"Azyl na Węgrzech to wprost idealne podsumowanie kariery Ziobry. Były minister sprawiedliwości uciekający jak tchórz przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Totalny upadek!" - napisał na X koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

"Ziobro zapowiedział, że "wystąpił o opiekę międzynarodową dla swojej żony i dzieci". Tchórz gra na najniższych instynktach, zamiast stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, do swojej brudnej układanki wykorzystuje nawet dzieci" - ocenił we wpisie na X europoseł KO Krzysztof Brejza.

"Żona Ziobry też uciekła? A czego boi się w takim razie pani Ziobro?" - skomentował z kolei Bartosz Arlukowicz.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poproszony na antenie Polsat News o komentarz w tej sprawie stwierdził, że "to, co robi Zbigniew Ziobro, jest wyjątkowo demoralizujące dla całego wymiaru sprawiedliwości". - Były minister sprawiedliwości, który unika odpowiedzialności za czyny, których dokonał uciekając do kraju, gdzie mamy Orbana, przyjaciela Putina - powiedział.

"To jest naprawdę demoralizujące"

Jak dodał, Ziobro "mówił, że trzeba odwagi, że tu wszyscy potrzebują zderzyć się ze sprawiedliwością, że nikogo sprawiedliwość nie minie". - Jakim to trzeba być wyjątkowym tchórzem, jakim trzeba być miękiszonem - cytując klasyka - żeby dać dyla na Węgry wtedy, kiedy tutaj wymiar sprawiedliwości się upomina. To jest naprawdę wyjątkowo demoralizujące pod każdym względem - powiedział Tomczyk

Marcin Romanowski z azylem na Węgrzech. Co może państwo polskie?

Marcin Romanowski z azylem na Węgrzech. Co może państwo polskie?

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Wiceszef MON wyraził też przekonanie, o to że "Ziobro bezkarny nie będzie i prędzej czy później sprawiedliwość go nie minie". - Dzisiaj każdego Polaka może dotyczyć odpowiedzialność. Ludzie odpowiadają za to, że popełniają jakieś przestępstwa (...) To nie jest tak, że polityk może być bezkarny - przekazał.

Były szef MS jest jednym z podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Zbigniew Ziobro

Azyl dla Ziobry. Informacje i opinie w TVN24
Zbigniew Ziobro
Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Zbigniew ZiobroWęgryCezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejFundusz Sprawiedliwości
