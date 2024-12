Co dalej w sprawie Ziobry? Szefowa komisji: jutro wniosek trafi do sądu

W piątek do Sądu Okręgowego w Warszawie trafi wniosek w sprawie zatrzymania i doprowadzenia Zbigniewa Ziobry na komisję śledczą do spraw Pegasusa - zapowiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 przewodnicząca tej komisji Magdalena Sroka z Trzeciej Drogi-PSL. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej, także członek tego gremium, mówił, że mentalnie Ziobro "ciągle jest na etapie rządzenia".

Sroka: w piątek do sądu trafi wniosek w sprawie Ziobry

Na uwagę prowadzącej, że teraz to sąd zdecyduje o zatrzymaniu i doprowadzeniu Ziobry przed komisję, Sroka odparła, że "jutro taki wniosek trafi do Sądu Okręgowego w Warszawie".

Sroka mówiła też, że wyroku Trybunału Konstytucyjnego, na który powołuje się Ziobro, "nie ma". - To jest orzeczenie, które zostało wydane przy udziale sędziego dublera, to orzeczenie nie jest opublikowane (w Dzienniku Ustaw - red.). Nie ma jakiegokolwiek wyroku, który powstrzymywałby prace komisji - podkreślała.

Zembaczyński: Ziobro mentalnie ciągle jest na etapie rządzenia

- Zbigniew Ziobro mówi, że posiadał zwolnienia lekarskie, ale tego zwolnienia lekarskiego nigdy nie przedstawił komisji śledczej. Dzisiaj my nie jesteśmy już adresatem żadnych zwolnień. Dzisiaj, po zdjęciu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, kolejne rozstrzygnięcia są w rękach sądu. Dlatego my przygotowaliśmy grunt pod to, wzywając go wielokrotnie i uchylając mu immunitet, aby to sąd zdecydował, czy Ziobro ma zeznawać - mówił dalej Zembaczyński.