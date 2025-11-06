Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
RELACJA

Zbigniewa Ziobry nie ma w kraju, komisja decyduje o jego immunitecie

Komisja
Urbaniak: Nie ma połączeń zdalnych. Ani na posiedzeniu komisji, ani na posiedzeniu plenarnym Sejmu
Źródło: TVN24
Sejmowa komisja zajmuje się wnioskiem prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Byłego ministra sprawiedliwości nie ma w kraju. Wieczorem sprawozdawca komisji przedstawi stanowisko posłom. Prokuratura zamierza przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku ze śledztwem w sprawie w Funduszu Sprawiedliwości. Zapraszamy do śledzenia relacji w tvn24.pl.

W TVN24 I TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE

Sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich w czwartek zajmuje się wnioskiem prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości łącznie 26 zarzutów, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Komisja rozpocznie obrady o godzinie 16. O 23.30 posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że głosowania nad immunitetem i wyrażeniem zgody na zatrzymanie mogą odbyć się już w piątek.

Właśnie pojawiły się nowe informacje ()
OGLĄDAJ: Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują
Komisja

Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują
WYDANIE SPECJALNE

Komisja
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroSejmFundusz SprawiedliwościMinisterstwo SprawiedliwościPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
imageTitle
Na ten moment czekał pół roku. Mistrz świata zagra o finał
Najnowsze
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach
METEO
rosyjscy zolnierze 04 milru
Zwabieni przez Rosjan? Najemnicy błagają o wydostanie ich z Donbasu
Świat
Stacja PKP Międzylesie
Kolejowa spółka wstrzymuje łączenie zakładów
BIZNES
imageTitle
Poważna operacja mistrza olimpijskiego. "Jedno z najgorszych uczuć"
EUROSPORT
Pono
Nie żyje raper Pono. Miał 49 lat
Kultura i styl
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymano dwoje policjantów. Chodzi o narkotyki
Poznań
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną. Decyzja prokuratury
WARSZAWA
shutterstock_2075905432
Pogoda taka, ze może nie być czym oddychać
METEO
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
BIZNES
GettyImages-1266959047
Atak piratów. "Kapitan zgłosił, że do rufy zbliża się mała łódź"
Świat
Wjechała w latarnię
Pijana kobieta wjechała w latarnię. Winę chciał wziąć na siebie jej mąż. Również pijany
Lublin
shutterstock_2688189263
 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO
BIZNES
imageTitle
"Relikt przeszłości". Lech Poznań zadziwił prezentacją szatni
EUROSPORT
Donald Trump na lotnisku w Palm Beach
Chcą nazwać lotnisko imieniem Trumpa. "Najważniejszy prezydent za naszego życia"
Świat
Klatka kluczowa-4566
Rolnicy ratują się przed kryzysem. Sprzedają złej jakości ryż nowożeńcom
Ciekawostki
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki
BIZNES
Kobieta zatrzymana z fałszywym prawem jazdy
Kobieta zatrzymana z fałszywym prawem jazdy
Trójmiasto
Obywatele Senegalu, zdjęcie ilustracyjne
Mocno padało. Nastąpił wzrost zachorowań i śmierci
METEO
dziecko AdobeStock_99773651
Ta choroba zaczyna się od kłopotów z równowagą. Jednak objawy łatwo przeoczyć
Zdrowie
Jechał rowerem po autostradzie
Jechał rowerem po autostradzie. Dostawca jedzenia ukarany mandatem
Poznań
Władysław Frasyniuk w sądzie we Wrocławiu
Władysław Frasyniuk był oskarżony o znieważenie żołnierzy. Sąd ogłosił wyrok
Wrocław
Uciekał przed policją
Pościg za pijanym kierowcą. Policjanci musieli zajechać mu drogę. Nagranie
Białystok
Liderzy dezinformacji. Dlaczego Big Techom się to opłaci?
Liderzy dezinformacji. Dlaczego Big Techom się to opłaci?
Michał Istel
ziobro pap
"Od lat nas do tego przyzwyczaił". Będzie "wielkie show"?
Polska
Anna Ptaszkowska
Zmarła krytyczka sztuki i współzałożycielka Galerii Foksal
WARSZAWA
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Prezydentka padła ofiarą molestowania w trakcie spotkania z wyborcami
Świat
Władimir Putin
Wewnętrzne rozgrywki na Kremlu. Putin uderzył w byłych zwolenników
Świat
Wywiad wojskowy Ukrainy, lokomotywy, atak
Rosyjski ruch oporu spalił systemy sterowania kilkudziesięciu lokomotyw
Świat
imageTitle
Rozlosowano grupy ATP Finals. Walka o jedno miejsce wciąż trwa
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica