Zbigniewa Ziobry nie ma w kraju, komisja decyduje o jego immunitecie

Sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich w czwartek zajmuje się wnioskiem prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości łącznie 26 zarzutów, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Komisja rozpocznie obrady o godzinie 16. O 23.30 posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że głosowania nad immunitetem i wyrażeniem zgody na zatrzymanie mogą odbyć się już w piątek.

