Polska

Garstka posłów wysłuchała sprawozdania komisji w sprawie Ziobry

Jarosław Urbaniak
"Pierwszy raz byłemu ministrowi sprawiedliwości postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą"
Źródło: TVN24
W czwartek późnym wieczorem Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem komisji regulaminowej w sprawie wniosku prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu w związku ze wszystkimi 26 zarzutami.

Sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich w czwartek po południu zajęła się wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

TAK RELACJONOWALIŚMY CZWARTKOWE WYDARZENIA

Wniosek do Sejmu przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura chce zarzucić byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Sprawozdanie w sprawie Ziobry przy niemal pustych ławach
Sprawozdanie w sprawie Ziobry przy niemal pustych ławach

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

List Kaczyńskiego do Ziobry "najważniejszym dowodem"

Podczas wystąpienia posła sprawozdawcy Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej na sali plenarnej była jedynie mała grupa osób – nie było żadnego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Urbaniak podczas wystąpienia w Sejmie
Jarosław Urbaniak podczas wystąpienia w Sejmie
Źródło: sejm.gov.pl

- Najważniejszym dowodem w całej aferze w Funduszu Sprawiedliwości jest list Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry, w którym Jarosław Kaczyński wnioskuje, aby przestać przeznaczać pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na kampanię wyborczą członków Solidarnej Polski w 2019 roku – stwierdził Jarosław Urbaniak.

Zwrócił uwagę na moment, kiedy prezes PiS był pytany, dlaczego wiedząc, że dochodzi do przestępstwa nie zawiadomił prokuratura. – Pamiętacie państwo, co odpowiedział Jarosław Kaczyński? Jak to nie zawiadomiłem? Zawiadomiłem prokuratora generalnego – powiedział.

Poseł sprawozdawca poinformował, że komisja opowiedziała się za uchyleniem immunitetu w związku ze wszystkimi 26 zarzutami.

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: sejm.gov.pl

Sejm Zbigniew Ziobro Prawo i Sprawiedliwość
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica