Karę aresztu można zastosować, jeśli zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia nie jest wystarczające. A Zbigniew Ziobro został skutecznie doprowadzony - tłumaczy sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości. Jednocześnie sędzia podkreślił, że komisja działa legalnie i ma prawo wzywać świadków.

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Tomasz Julian Grochowicz, w uzasadnieniu swojej decyzji o braku aresztu dla Zbigniewa Ziobry, tłumaczy, że taka kara mogłaby zostać nałożona, gdyby spełniono wszystkie warunki.

"Możliwość taką (kary aresztu) uzależniono jednak od spełnienia dodatkowego warunku – a mianowicie karę aresztu, można zastosować wówczas, jeżeli zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia nie jest wystarczające dla zapewnienia stawiennictwa osoby wezwanej, wobec bezskuteczności podejmowanych przez policję czynności w wykonywaniu nakazu. W realiach niniejszej sprawy warunek ten niewątpliwie nie został spełniony, a świadek został skutecznie doprowadzony do sali obrad Komisji" - czytamy w uzasadnieniu.

Postanowienie sądu ws. wniosku o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Pełna treść

Jak dodał sędzia, komisja wiedziała, że świadek został skutecznie zatrzymany i zostanie doprowadzony.

"W świetle tych okoliczności, podjęte przez Komisję decyzje w zakresie uchwały o wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej w postaci aresztu i zamknięciu posiedzenia, świadczą o odstąpieniu przez Komisję od czynności przesłuchania świadka pomimo realnej możliwości jej przeprowadzenia" - czytamy.

Sędzia podkreślił jednocześnie, że komisja śledcza do spraw Pegasusa działa legalnie i ma prawo wzywać świadków.

Brak aresztu

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro kilkukrotnie nie stawił się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa, a 31 stycznia, mimo przymusowego doprowadzenia przez policję do Sejmu, przybył na posiedzenie, gdy komisja już zakończyła obrady. Wcześniej udzielał wywiadu w partyjnej telewizji Republika i to po wyjściu z tego budynku zatrzymała go policja.

Komisja śledcza, za pośrednictwem prokuratora generalnego Adama Bodnara, skierowała wniosek o zastosowanie aresztu do 30 dni wobec byłego ministra sprawiedliwości, by doprowadzić do jego przesłuchania.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa o tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiedziała apelację.

- Sąd w swoim uzasadnieniu również podkreślił, że zachowania pana Zbigniewa Ziobry jest niedopuszczalne, że jego postawa, którą prezentował, nie powinna mieć miejsca. Natomiast nie uwzględnił wniosku komisji - powiedziała Sroka po wyjściu z sali obrad.

Wcześniej - przed wejściem - mówiła, że "Zbigniew Ziobro robił wszystko, żeby przed tą komisją nie stanąć, dlatego dzisiaj spotykamy się w tym, a nie innym miejscu". Jak powiedziała, przyszła na posiedzenie, żeby "wyjaśnić wszelkie okoliczności, które towarzyszyły decyzjom podejmowanym przed komisją, ale także w trakcie komisji".

Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry

20 lutego w Sejmie odbyło się głosowanie, gdzie zdecydowano o uchyleniu immunitetu Ziobrze i wyrażono zgodę na zastosowanie wobec niego aresztu na 30 dni.

Ziobro mówi, że nie stawiał oporu i komisja nie chciała go przesłuchać, skoro zamknęła posiedzenie, gdy był już w drodze na nie. - Była wszelka możliwość do konfrontacji, wy nazywalibyście to zeznaniami, (...) ale wy tego nie chcieliście. Zdecydowaliście się zorganizować pułapkę - mówił w lutym w Sejmie, zwracając się do rządzącej większości.

Komisja śledcza do spraw Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.