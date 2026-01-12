Bartosz Lewandowski: Zbigniew Ziobro dostał azyl polityczny na Węgrzech

Poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym" - poinformował w poniedziałek z rana na platformie X mecenas Bartosz Lewandowski.
W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne.
Jak przekazał Lewandowski, azyl polityczny został przyznany Ziobrze decyzją węgierskiego rządu w związku z działaniami prokuratury i służb "w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych". Lewandowski wskazał między innymi na unieważnienie paszportów byłego szefa MS.
Obrońca Ziobry o uzasadnieniu
Mecenas poinformował też o szczegółach uzasadnienia aktu ochrony międzynarodowej przyznanej Ziobrze. We wpisie wspomina między innymi o "praktyce systemowego wykorzystywania organów ścigania do represjonowania opozycji politycznej w Polsce, otwarte zapowiedzi aresztowania i represji formułowanej przez polityków obecnej większości rządzącej".
Wskazuje następnie na "bezprawne odsunięcie od wykonywania obowiązków Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego" czy "naciski polityczne na sędziów w Polsce przy rozstrzyganiu spraw związanych ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości".
"Azyl polityczny udzielony Zbigniewowi Ziobrze jest również uzasadniony w świetle wypowiedzi członków rządu (w tym obecnego Ministra Sprawiedliwości) sugerujących możliwość uprowadzenia oraz bezprawnego wywiezienia przez służby mojego Klienta w bagażniku do Polski" - dodaje mecenas.
Oświadczenie Zbigniewa Ziobry
Sam Ziobro przekazał za pośrednictwem X, że wystąpił o objęcie międzynarodową ochroną swojej żony Patrycji Koteckiej-Ziobro. "Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska" - napisał polityk.
Były szef MS oświadczył też, że "wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem" oraz "stawia opór postępującej dyktaturze". Jak przekonywał, stał się celem osobistej zemsty premiera Donalda Tuska i jego środowiska, ponieważ - jeszcze jako prokurator generalny - zainicjował wiele śledztwa dotyczących ich korupcji oraz złodziejstwa.
O co prokuratura podejrzewa Ziobrę?
Były szef MS jest jednym z podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.
W połowie listopada ubiegłego roku prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia, jednak odroczył postępowanie do 15 stycznia 2026 roku.
W 2024 roku Węgry przyznały azyl byłemu wiceministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. Jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości o popełnienie 19 przestępstw. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.
Autorka/Autor: kgr/lulu
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP