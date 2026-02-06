Ziobro "w złotej klatce". Żurek: będzie ścigany jak każdy potencjalny przestępca

Żurek: musimy przestrzegać procedur Źródło: TVN24

W czwartek sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy dla Zbigniewa Ziobry. Polityk przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw w sprawie zarządzania Funduszem Sprawiedliwości.

Sprawę komentował w piątek obecny szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, który poruszył kwestię potencjalnego wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego szefa MS. - To jest procedura, która w całej Unii zawsze dobrze działała - ocenił.

Zwrócił przy tym uwagę na udzielony Ziobrze azyl przez stronę węgierską. - Wiemy, że Węgry są tą czarną owcą europejskiej rodziny i próbują ją rozsadzić od środka - zaznaczył.

Żurek: będziemy przestrzegać prawa unijnego

- Będę stosował wszystkie przepisy prawa bardzo ściśle i pan Ziobro będzie ścigany tak jak każdy potencjalny przestępca, który jest podejrzewany o bardzo poważne przestępstwa - oświadczył minister sprawiedliwości.

Był też pytany, czy dopóki Ziobro przebywa na Węgrzech, polski wymiar sprawiedliwości nie może mu nic zrobić. - Dokładnie tak jest. Zamknął się w swego rodzaju złotej klatce, ale my będziemy przestrzegać prawa unijnego - odparł Żurek. - Natomiast sama (...) Komisja Europejska musi się zastanowić, czy rzeczywiście to działanie Węgier, to udzielanie azylu kolejnemu już podejrzewanemu z Polski, nie rozsadzi tego wspólnego porządku prawnego i czy jest to sprzeczne z prawem unijnym.

Ocenił też, że Ziobro "nie powinien się stawiać ponad prawem". - Gdyby zwykły Kowalski miał takie same zarzuty, nie chroniłby się za azylem politycznym czy immunitetem parlamentarnym, nie mógłby uniknąć odpowiedzialności, a Ziobro prowadzi taką grę z wymiarem sprawiedliwości - mówił, podkreślając, że będzie starał się skutecznie postawić byłego szefa MS przed sądem.

Powtórka z historii Romanowskiego?

Dziennikarz dociekał też, czy w przypadku Zbigniewa Ziobry nie dojdzie do "powtórki z historii" byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który również uzyskał azyl polityczny na Węgrzech i ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości pomimo wydania na niego europejskiego nakazu aresztowania.

- Rzeczywiście dzisiaj tak się dzieje - powiedział Żurek. - Tylko moim zdaniem to obciąża tych, którzy uciekają - dodał. Przytoczył przykłady innych przestępców, którzy uciekali przed wymiarem sprawiedliwości za granicę, a pomimo tego zostali schwytani, m.in "Wielkiego Bu", który został zatrzymany w Niemczech na podstawie ENA.

- Przestępcy i podejrzewani zawsze są, czasem pół kroku, przed organami ścigania, ale my musimy przestrzegać procedur, a oni nie. Takie są zasady. My tych zasad będziemy pilnować, ale będziemy skutecznie ścigać każdego, kogo prokuratura podejrzewa o bardzo poważne malwersacje finansowe, bo za to płacą wszyscy obywatele - kontynuował minister sprawiedliwości.

- Nie podoba mi się oczywiście ten stan, ale musimy przestrzegać tych reguł, bo my jesteśmy właśnie państwem prawa, a nie bezprawia - powiedział.

