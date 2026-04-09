Polska

Będzie ruch prezydenta. Zapowiedź z pałacu

|
Zbigniew Bogucki
Bogucki: pan prezydent stoi na straży konstytucji
Źródło: TVN24
Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent skieruje sprawę zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie do Trybunału Konstytucyjnego. Szef kancelarii prezydenta stwierdził, że Karol Nawrocki "postępuje tu ścieżką konstytucyjną".

W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki odebrał ślubowania jedynie od dwojga sędziów TK. W czwartek sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie. W uroczystości wzięli udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i byli prezesi TK. Nawrocki, mimo zaproszenia, nie przyszedł, ale sędziowie w czasie ślubowania zwracali się do prezydenta.

Ślubowanie sędziów TK - relacja na żywo >>>

Bogucki: nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta

Bogucki porównał ślubowanie sędziów złożone przed parlamentem do hipotetycznej sytuacji zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego bez obecności Zgromadzenia Narodowego.

- Czy wyobrażacie państwo sobie taką oto sytuację, że prezydent nie złożyłby ślubowania wobec Zgromadzenia Narodowego? Nie przyszedłby do Sejmu, w którym są posłowie, senatorowie, tylko przed notariuszem złożył tego rodzaju ślubowanie? Czy dzisiaj rządzący, czy ci wszyscy prawnicy, eksperci, niektórzy z tytułami profesorskimi uznaliby, że prezydent Rzeczypospolitej objął urząd? - pytał retorycznie.

Prezes TK "nie może uznać" sędziów. "Nieprawdziwe twierdzenie"
Dowiedz się więcej:

"Nieprawdziwe twierdzenie"

- Dzisiaj nie można uznać, że złożone zostało ślubowanie wobec prezydenta. Prezydenta tam nie było. Prezydent musiałby być obecny. To prezydent zaprasza. Dzisiaj złożone zostało pewne oświadczenie przez osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec notariusza. Takie są fakty - podkreślił.

- Prezydent zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym tę sprawę złoży do rozpoznania, skieruje do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego w trybie artykułu 189 konstytucji. Bo pan prezydent Nawrocki postępuje ścieżką konstytucyjną, a nie ścieżką bezprawia, którą prezentuje dzisiejsza większość rządowa - ogłosił Bogucki.

Dodał, że "każdy może oceniać zgodność działania z konstytucją", ale "w sposób konstruktywny" i "zgodny z prawem" może to robić tylko Trybunał Konstytucyjny".

"Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie złożyli ślubowanie i pojechali do TK
Dowiedz się więcej:

"Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie złożyli ślubowanie i pojechali do TK

Bogucki o terminach. Były prezes TK komentuje

Bogucki odniósł się też do ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Ustawa nie używa terminu niezwłocznie, ani nie używa terminu wyrażonego w dniach, tygodniach czy miesiącach. To jest wyłączna kompetencja prezydenta, jak stanowił w uzasadnieniu wyroku z grudnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny - ocenił.

Dodał też, że "są takie sytuacje" w których "prezydent po prostu ma wątpliwości co do procedury powoływania sędziów".

Tezę Boguckiego na temat terminów skomentował w TVN24 Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - Zacznijmy od sprostowania pewnej nieścisłości, a właściwie nieprawdy, którą usłyszeliśmy z ust pana ministra. On mówi, że nie ma terminu, który by wiązał prezydenta w związku ze ślubowaniem. Otóż jest taki termin - powiedział w programie "Tak jest". - Student pierwszego roku prawa wie, że jeśli ustawa nie wskazuje konkretnego terminu, to znaczy, że ta czynność musi być dokonana niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki - podkreślił. 

OGLĄDAJ: Co z sędziami TK? "Wartość słów Boguckiego jest nieznaczna"
Zbigniew Bogucki

Co z sędziami TK? "Wartość słów Boguckiego jest nieznaczna"

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Zbigniew BoguckiTrybunał Konstytucyjny
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wielki mecz Polaka. W pół godziny dopełnił formalności
Najnowsze
imageTitle
Lawina emocji, na koniec karne. Raków w finale Pucharu Polski
EUROSPORT
26409211
"Sukces wszystkich, którzy wspierali obronę sądownictwa"
Polska
imageTitle
Dreszczowiec bez szczęśliwego finału. Ćwierćfinał nie dla Hurkacza
EUROSPORT
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Co nas czeka gdy AI odbierze nam pracę? Ekonomiści alarmują
BIZNES
Mężczyzna wszedł na wiatę autobusową
Wszedł na wiatę autobusową, był agresywny. Cztery zarzuty i deportacja
WARSZAWA
F-16
Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem
Polska
Oblodzenie, noc
Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami. Uwaga, na drogach zrobi się ślisko
METEO
imageTitle
Wygrana na nic. Orlen Wisła Płock żegna się z Ligą Mistrzów
EUROSPORT
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
"Panie ministrze, nie interesuje mnie pana zdanie w tej sprawie"
Polska
Poszukiwania na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Olivier zaginął w Warszawie, ciało wyłowiono z Wisły w Ciechocinku
WARSZAWA
imageTitle
Polski talent krok bliżej mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Linette wysyła sygnał rywalkom z Ukrainy
EUROSPORT
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
BIZNES
AdobeStock_673066220
W nocy mróz ściśnie w całym kraju
METEO
Nowi sędziowie TK
Sędzia TK o dalszych krokach: prawdopodobnie złożymy pozew
Polska
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki uśmiercane między blokami, dyrektor Lasów Miejskich przeprasza
Dariusz Gałązka
imageTitle
Marciniak na liście sędziów mistrzostw świata
EUROSPORT
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Paralotniarz spadł na ziemię. Poszkodowany trafił do szpitala
Lubuskie
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
BIZNES
Gołębie
System nawigacji tych ptaków jest lepszy niż GPS
METEO
14 min
pc
Trump i jego prezent dla opozycji. Sondażowa katastrofa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Marjorie Taylor Greene i Donald Trump
Wpływowe postaci MAGA odwracają się od Trumpa. Padły mocne słowa
Świat
Południowy Bejrut po izraelskich atakach. Zdjęcie z 25 marca
Mały kraj w cieniu wielkich graczy. Przesądzi o losie rozejmu?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Bogucki
"Zacznijmy od nieścisłości, a właściwie nieprawdy". Były prezes TK o słowach z pałacu
RELACJA
Świąteczne iluminacje
Mają już plan na świąteczną iluminację. Szukają wykonawcy
WARSZAWA
imageTitle
Uciekł i nie dał się dogonić. Reprezentant gospodarzy górą w Kraju Basków
EUROSPORT
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Bogdan Święczkowski
Prezes TK "nie może uznać" sędziów. "Nieprawdziwe twierdzenie"
Polska

