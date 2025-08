Nawrocki złożył przysięgę. Zobacz ten moment jeszcze raz

Karol Nawrocki składa przysięgę prezydencką Źródło: TVN24

W środę po godzinie 10 Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką przyjechali do Sejmu, gdzie zebrało się Zgromadzenie Narodowe. Nową pierwszą parę powitali marszałkowie Sejmu i Senatu, po czym przeszli do sali plenarnej. Tam odśpiewano hymn, Nawrocki razem z żoną podeszli do stołu prezydialnego.

Następnie nowy prezydent z uniesioną w górze prawą ręką wypowiedział słowa przysięgi: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg".

Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym Źródło: Paweł Supernak/PAP

Później Nawrocki wygłosił swoje pierwsze orędzie.

