Dziś zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników. Część osób skierowanie dostanie jednak dopiero w dniu urodzin

W niedzielę, 9 maja możliwość zapisania się na szczepienie otrzymały osoby urodzone w latach 2000, 2001, 2002 i 2003, czyli od 18. do 21. roku życia. W związku z rejestracją tej grupy wiekowej Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że "zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem skierowania wystawione zostaną wszystkim osobom, które do 9 maja bieżącego roku ukończyły 18. rok życia".

Szczepienia przed ukończeniem 18 rok życia

Jak zapisać się na szczepienie?

Zarejestrować możesz się osobiście lub może zrobić to za Ciebie ktoś bliski z rodziny. Do zapisu potrzebujesz nr PESEL. W ten sposób zarejestrujesz również swoich rodziców czy dziadków. Wystarczy posiadać nr PESEL bliskiej osoby. Pamiętaj, że numer telefonu kontaktowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, to dostaniesz SMS na swoją komórkę, z potwierdzeniem umówionej wizyty szczepienia. Podczas rejestracji otrzymasz termin i miejsce szczepienia.