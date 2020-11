Sienkiewicz: ideowe dzieci Jarosława Kaczyńskiego odwróciły się od swojego patrona

W środę podczas marszu narodowców w Warszawie doszło do zamieszek. Komenda Stołeczna Policji podała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi". Do działań ruszyli funkcjonariusze, którzy użyli środków przymusu bezpośredniego - gazu łzawiącego i broni gładkolufowej. W trakcie marszu doszło do podpalenia mieszkania po rzuceniu na balkon racy, ranni zostali policjanci oraz fotoreporter.

"Ideowe dzieci Jarosława Kaczyńskiego odwróciły się od swojego patrona"

Jak dodał, w tym roku "policja była zmuszona do rozpędzania tych samych elementów co lata temu". - Ideowe dzieci Jarosława Kaczyńskiego, patriotyczna młodzież spod znaku kibolstwa, odwróciła się od swojego patrona i pokazała na co ją stać - powiedział.

Sienkiewicz: Kaczyński napuścił ludzi na siebie

Zdaniem byłego szefa MSW, "politykiem, który powinien ponieść konsekwencje [za wydarzenia 11 listopada-red.] jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa [Jarosław Kaczyński]". - To on wezwał ludzi na ulice, to on wezwał swoich zwolenników żeby przeciwstawić się Strajkowi Kobiet. To on napuścił ludzi na siebie - wskazał.