Flagi muszą zostać opuszczone do połowy masztu. Mogą odbywać się koncerty, spektakle lub mecze - tłumaczył w "Kropce nad i" szef kancelarii premiera Jan Grabiec, mówiąc co wiąże się z żałobą narodową. Tę zarządził na sobotę prezydent.

Kluczowe fakty: W sobotę o godzinie 10 placu św. Piotra odbędzie się pogrzeb papieża. Weźmie w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama.

Jak przekazał szef KPRM, "w ciągu najbliższych godzin pan premier przedstawi swoją decyzję", czy także udaje się do Watykanu na uroczystości.

W dniu pogrzebu w Polsce obowiązywać będzie żałoba narodowa. Co to oznacza? Wyjaśniał to gość "Kropki nad i".

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec mówił w "Kropce nad i" w TVN24 o zarządzonej przez prezydenta żałobie narodowej w dniu pogrzebu papieża Franciszka - 26 kwietnia.

Grabiec był pytany, czy decyzja ta była uzgodniona z rządem. Jak mówił, "kancelaria prezydenta poinformowała o takim zamiarze". - Prezydent w tej sprawie podejmuje decyzję, kontrasygnaty udziela premier. Nie widzieliśmy powodu, żeby w jakikolwiek sposób kwestionować tę decyzję. Żałoba stała się faktem - powiedział. Dodał, że "spodziewaliśmy się tego rodzaju gestu ze strony pana prezydenta".

- Dzisiaj bez wątpienia mamy do czynienia z ważnym wydarzeniem dla milionów Polaków. Chcemy w jakiś sposób uszanować te uczucia i stąd decyzja pana premiera, żeby kontrasygnaty udzielić - wyjaśnił.

Flagi, programy, koncerty, spektakle, mecze. Co można w dniu żałoby narodowej

Szef KPRM mówił o tym, czego nie będzie można robić w sobotę w związku z żałobą narodową. - Jeśli chodzi o przepisy, to ustawa o godle, hymnie i symbolach narodowych (Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - red.) precyzuje, na czym polega żałoba narodowa. Najważniejszy nakaz to obniżenie flag państwowych przed urzędami państwowymi do połowy - przekazał.

Jak mówił, są też "pewne zalecenie dla koncesjonariuszy, stacji telewizyjnych, dla telewizji publicznej, żeby uszanować uczucia tych, którzy uczestniczą w żałobie tego dnia". Ale co to oznacza to - wskazywał Grabiec - "kwestia interpretacji". - To jest bardziej zalecenie niż nakaz prawny - zaznaczył.

- Natomiast jeśli chodzi o inne formy aktywności kulturalnej czy sportowej, nie ma ścisłych zakazów prawnych. To jest kwestia wrażliwości, wyczucia poszczególnych organizatorów - kontynuował. Dopytywany, czy mogą odbywać się tego dnia koncerty, stwierdził, że "formalnie nie ma przeszkody, wydarzenia kulturalne mogą mieć miejsce". Zapewnił też, że "nie będzie sankcji" za zorganizowanie takiego wydarzenia.

A czy mecze będą odwołane? - To jest w stu procentach decyzja związków sportowych czy poszczególnych lig. Z całą pewnością nie administracji - wyjaśnił.

Premier poleci do Watykanu? Szef kancelarii komentuje

Grabiec był też pytany, czy premier Donald Tusk poleci na pogrzeb Ojca Świętego do Watykanu.

- W ciągu najbliższych godzin pan premier przedstawi swoją decyzję. Niewątpliwie delegacja, w której uczestniczy prezydent, marszałek Sejmu, marszałek Senatu jest już bardzo godną, powiedziałbym, reprezentacją w Rzymie - odparł.

Ocenił przy tym, że "sam obraz tej sytuacji, kto wybiera się do Rzymu, do Watykanu, też kształtuje opinie pana premiera na temat tej sytuacji". Na pytanie, jaka to jest opinia, powiedział, że "jutro się dowiemy".

