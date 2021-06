Państwo powinno być państwem pomocniczym obywatelom. Nasza ojczyzna powinna być miejscem, gdzie każdy znajduje swoje miejsce - powiedziała w "Faktach po Faktach" rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. Odniosła się do pojawiających się doniesień o pracach nad ustawą dotyczącą społeczności LGBT. Posłanka Platformy Obywatelskiej Monik Rosa oceniła, że "każda ustawa, która pogorszy i tak dramatyczną sytuację społeczności, będzie po prostu hańbiąca".

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś był pytany w piątek w "Faktach po Faktach", czy według niego w Polsce powinno się zakazać "propagowania homoseksualizmu", jak zrobiono to na Węgrzech. - Zakaz zmiany płci, nad tym pracuje pan minister (Michał - red.) Wójcik, jako minister w kancelarii premiera - odpowiedział. Proszony o doprecyzowanie powiedział, że to prace "nad zakazem działań promocyjnych, propagandowych środowisk LGBT".

Sam Michał Wójcik w sobotę powiedział , że "jeżeli chodzi o zmianę płci, to w Polsce jest jednoznaczna regulacja w tym zakresie". - W tym zakresie nie przewiduję żadnych zmian, nie pracuję nad takimi regulacjami - zapewniał.

Sroka: nie wydaje mi się, żeby Porozumienie głosowało za jakimikolwiek zakazami

Do tej kwestii odniosły się posłanka Monika Rosa Platformy Obywatelskiej (Koalicja Obywatelska) i rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka (klub PiS).

Rosa: każda ustawa, która pogorszy i tak dramatyczną sytuację społeczności LGBT, będzie hańbiąca

- Każda ustawa, która pogorszy i tak dramatyczną sytuację społeczności (LGBT+ - red.), przyjęta przez parlament albo w ogóle zgłoszona do laski marszałkowskiej, będzie po prostu hańbiąca, bo ta sytuacja jest dramatyczna - oceniła. Powiedziala, że "będzie uspokojona, kiedy w końcu społeczność LGBT przestanie być takim politycznym tematem do bicia". - Pojawia się jakiś temat, który jest niewygodny dla współczesnej władzy i co robimy? Kierujemy opinię publiczną na tematy homofobii - zauważyła Rosa.