Na początek szybki sprawdzian. Spokojnie, nie będziemy stawiać ocen.

Ekran czy boisko: gdzie można szybciej dostać pochwałę?

Krokomierz czy serce: co lepiej mierzy nasze zdrowie?

Więcej lajków czy więcej potu: co daje młodzieży większe poczucie sukcesu?

Smartfon czy nauczyciel - kto częściej mówi: "na dziś już wystarczy"?

Słuchawki w uszach czy ćwiczenie w ciszy?

Wychowanie fizyczne w fitness klubie czy w szkole?

Te pytania usłyszałam od prof. Huberta Makaruka, dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Nie udzielał na nie odpowiedzi, tylko stawiał przed uczestnikami III Kongresu "WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości".

Pomyślałam, że próba uzyskania odpowiedzi na pytania prof. Makaruka jest też szansą na znalezienie ich na inne, które tej jesieni zrodziło się w mojej głowie. Bo jak to jest, że kondycja i sprawność młodych ludzi w Polsce stale się pogarsza, a równocześnie w naszym kraju zajęcia sportowe są tymi, na które rodzice zapisują dzieci najczęściej?

Ile to kosztuje?

Zacznijmy od końca. WF w fitness klubie czy w szkole?

Stając przed tym pytaniem, należy je nieco poszerzyć, bo tak naprawdę nie chodzi tylko wprost o kluby fitness, ale i o inne przestrzenie do uprawiania sportu - hale, korty, ścianki czy baseny. Okazuje się bowiem, że sporo dzieci w Polsce rusza się, ale wtedy, gdy rodzice płacą.

Wystarczy spojrzeć na najnowszy raport CBOS. Wynika z niego, że aż 80 proc. rodziców posyła lub zamierza posłać dzieci na zajęcia dodatkowe. To rekordowy rok w ponad 25-letniej historii badania. Zapytani o szczegóły inwestycji w dzieci, rodzice najczęściej mówili właśnie o zajęciach sportowych. Finansuje je lub zamierza sfinansować 57 proc. ankietowanych. To wzrost o siedem punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Mamy do czynienia z postępującą prywatyzacją sportu i ruchu jako takiego. Dlaczego tak się dzieje?

- Jak nie zapłacę, dziecko będzie kanciaste - twierdzi Dominika z Poznania, mama trójki uczniów szkoły podstawowej.

Ile płaci za sport? 13-latek trenuje piłkę nożną - to 290 złotych miesięcznie (dwa treningi w tygodniu po 75 minut), 11-latka chodzi na szarfy akrobatyczne, akrobatykę i ściankę wspinaczkową (każde z zajęć - raz w tygodniu - kosztuje 160 zł miesięcznie, czyli łącznie 480 zł). Najmłodsza, siedmiolatka, też chodzi na akrobatykę (i to kolejne 160 zł). Razem 930 zł. Ale Dominika nie żałuje ani złotówki.