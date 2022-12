Zmiany klimatu i jak z nimi walczyć. "Dalsze trzymanie się paliw kopalnych do kompletne szaleństwo"

czytaj dalej

Jeżeli pieniędzy z KPO nie będzie do wyborów, to oczywiście to PiS-owi zaszkodzi. Natomiast nie łudziłbym się, że to rozstrzygnie o wyniku wyborów - ocenił w "Tak jest" w TVN24 politolog profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego mówiła, że "opozycja nie jest zakładnikiem rządzących" i nie każda propozycja, która pojawia się na stole, będzie przez nich przegłosowywana.