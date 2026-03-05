Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Dwa odciski i wskazanie "wykrywacza kłamstw". Czy to wystarczy, żeby uratować policyjny honor?

Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Zdjęcie zatopionego radiowozu, w środku znaleziono ciało policjanta
Zdjęcie zatopionego radiowozu, w środku znaleziono ciało policjanta
Źródło: Akta sprawy (zdjęcie cyfrowo koloryzowane)
Po 32 latach od brutalnej zbrodni zapadnie wyrok w sprawie, którą sama policja od lat nazywała honorową. Sąd Okręgowy w Sieradzu zadecyduje dziś, czy odciski dwóch palców w newralgicznym miejscu połączone z tajemniczymi wynikami badania wariografem wystarczą, żeby skazać Janusza K. za zabójstwo policjanta.Artykuł dostępny w subskrypcji
Z tego artykułu dowiesz się:
  • jakie dowody w procesie o zabójstwo policjanta przed 32 latami przedstawiła prokuratura;
  • jakie wątpliwości podnoszą eksperci i sąd;
  • czy nowe ślady biologiczne przyczyniły się do rozwiązania sprawy;
  • jakie argumenty przedstawia obrona Janusza K.

Dziewięć minut i dziesięć sekund trwała mowa końcowa prokuratora. Stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że Sławomir Anek z Prokuratury Rejonowej w Sieradzu podsumowywał pełną zwrotów akcji rozprawę, która ciągnęła się od 21 października 2021 roku.

Kiedy prokurator przemawiał, słuchało go pięć osób ze składu sędziowskiego. Audytorium składało się też z oskarżonego, jego obrońcy oraz niżej podpisanego - jedynego przedstawiciela mediów. Na sali nie było żadnej publiczności. Kameralna atmosfera podczas kluczowego momentu procesu może dziwić o tyle, że początkowo sprawa Janusza K., zatrzymanego za zbrodnię sprzed lat, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mediów w całym kraju. O zamordowanym w 1994 roku starszym sierżancie Henryku Stolarku regularnie przez całe lata wspominała policja.

"To wstyd, że zabójstwo policjanta uszło komuś płazem. Złapanie sprawcy to dla nas sprawa honoru" - zapowiadali funkcjonariusze w Komendzie Głównej Policji podczas obchodów Święta Policji w 2018 roku, co zresztą opisaliśmy w tvn24.pl. 

31 min
Kto zabił policjanta?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto zabił policjanta?

Bartosz Żurawicz

Rok później doszło do "przełomu". Zatrzymany został Janusz K., który w 1994 roku miał zaledwie 19 lat. Prokuratura dumnie ogłaszała wtedy, że "osobowe i nieosobowe dowody jasno wskazują na sprawstwo zatrzymanego" (to dokładny cytat za Jolantą Szkilnik, rzeczniczką Prokuratury Okręgowej w Sieradzu), a "zmowa milczenia została złamana" (to z kolei słowa ówczesnego rzecznika Komendy Głównej Policji, młodszego inspektora Mariusza Ciarki). 

Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Pomysł Nawrockiego na SAFE, Trump grozi Hiszpanii, ewakuacja Polaków
Polska
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
METEO
imageTitle
To być może był kluczowy wieczór dla losów tytułu w Anglii
EUROSPORT
Radosław Sikorski
"To gorsze niż zbrodnia, to błąd". Sikorski o "rozszerzaniu wojny na NATO"
Świat
pap_20240222_0SL
Oddalona kasacja. Polaszczyk skazany na osiem lat więzienia
Polska
imageTitle
Nie pomógł karny i czerwona kartka. Lech bez półfinału Pucharu Polski
EUROSPORT
imageTitle
Koncert Industrii. Kapitalna seria trwa
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Pełnomocniczka rządu w "Kropce nad i": mogę wysłać listę do Pałacu Prezydenckiego
Polska
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
WARSZAWA
Pentagon poinformował o zidentyfikowaniu dwóch pozostałych żołnierzy USA, którzy zginęli w ataku dronów w Kuwejcie
Pentagon zidentyfikował dwóch pozostałych żołnierzy USA poległych w Kuwejcie
RELACJA
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
WARSZAWA
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
METEO
Nowe skille ambasadora
"Odblokowano nową umiejętność". Ambasador kontra podziemia dworca
WARSZAWA
Mgła
Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Dron przechwycony nad irackim Kurdystanem
Zabrakło gazu. Cały kraj pogrążony w ciemności
BIZNES
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
SAFE czy "SAFE 0 procent"? "Panie prezydencie, proszę..."
Polska
pap_20251101_1D6 (1)
Sprzedaż alkoholu tylko po jednej stronie ulicy
Polska
imageTitle
Trzecioligowiec w półfinale Pucharu Polski
EUROSPORT
Marek Magierowski
Jak długa będzie wojna z Iranem? Magierowski: zaryzykuję
Świat
imageTitle
Igrzyska w Polsce? "Czas na działanie ponad podziałami"
EUROSPORT
imageTitle
Zagrzeb zdobyty. Orlen Wisła potwierdziła formę
EUROSPORT
Jakub Rutnicki
"To jest misja bardzo trudna". Dwa samoloty polecą po Polaków
BIZNES
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Biblioteka pod okiem dzika
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski
imageTitle
Kamila Sellier po operacji
EUROSPORT
imageTitle
Mundial dla bogaczy. Ceny biletów szokują i wciąż rosną
EUROSPORT
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
METEO
Mężczyzna został zatrzymany
Zaniedbał psa, grozi mu więzienie
WARSZAWA
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
Białystok
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
WARSZAWA
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica