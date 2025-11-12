Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wyrok w sprawie rozporządzenia Żurka. Wiceminister o "Trybunale Koleżeńskim"

shutterstock_2284392661
Żurek: nie wycofam się z rozporządzenia zmieniającego regulamin urzędowania sędziów
Źródło: TVN24
Zmiana rozporządzenia ministra sprawiedliwości jest niezgodna z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur określił TK mianem "Trybunału Koleżeńskiego" i napisał, że nowelizacja była zgodna z prawem.
Kluczowe fakty:
  • Pod koniec września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek znowelizował rozporządzenie stanowiące regulamin urzędowania sądów. Zmiana zmodyfikowała sposób losowania sędziów do spraw, w którym orzekają sądy w składzie trzyosobowym.
  • Prezydent Karol Nawrocki i nieuznawana Krajowa Rada Sądownictwa złożyli do TK wniosek o rozpatrzenie zgodności z rozporządzenia z konstytucją.
  • Na rozprawie w TK nie pojawił się przedstawiciel rządu, ale orzeczenie komentował wiceszef resortu sprawiedliwości, który zapewnił, że wprowadzone zmiany "są całkowicie racjonalne, transparentne i oparte na przepisach ustawy i służą przyspieszeniu postępowań".

Rozporządzenie szefa MS nowelizujące regulamin urzędowania sądów ogłoszono pod koniec września. Kontrowersje wywołał zapis, że "przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów Systemu Losowego Przydziału Spraw przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu". Krytycy nowelizacji, m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości, uznali to za faktyczną likwidację losowania składów i zagrożenie dla bezstronności sądów.

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie złożyli w październiku prezydent Karol Nawrocki oraz Krajowa Rada Sądownictwa. Sprawę rozpatrzył trzyosobowy skład pod przewodnictwem wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego z udziałem sędziów Michała Warcińskiego (sprawozdawcy) i Wojciecha Sycha. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

"Ziobrolotek". Żurek, kancelaria prezydenta i Kaczyński o sędziach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ziobrolotek". Żurek, kancelaria prezydenta i Kaczyński o sędziach

Orzeczenie w sprawie rozporządzenia Żurka

Sędzia Warciński, przedstawiając w środę motywy orzeczenia TK, zwrócił uwagę, że zakwestionowane przez prezydenta i KRS przepisy nowelizacji rozporządzenia przyznają przewodniczącemu wydziału kompetencję do wyznaczania sędziów do składów orzekających jako alternatywę wobec systemu losowego przydziału spraw. W ocenie TK takie rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z ustawą, która w sposób jednoznaczny ustanawia zasadę losowego przydziału spraw, a więc nadrzędną wobec rozporządzenia.

W TK prezydenta reprezentował prof. Dariusz Dudek, który - przedstawiając wniosek - ocenił, że minister sprawiedliwości przekroczył swoje ustawowe uprawnienia i naruszył zasadę legalizmu zapisaną w art. 7 konstytucji. W ocenie prezydenta rozporządzenie m.in. wykroczyło także poza zakres upoważnienia wynikający z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, bo wprowadziło możliwość arbitralnego przydzielania spraw sędziom, podczas gdy ustawa przewiduje wyłącznie system losowy.

- To jest pomyślane jako próba ręcznego sterowania przedziałem spraw, dobieraniem sędziów: lepszych i gorszych. Naszych i nie naszych. Godnych zaufania i niegodnych. Ale czyjego? Polityków albo kierownictwa sądów - mówił prof. Dudek.

Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami

Według prezydenta, minister sprawiedliwości nie miał prawa zmieniać zasad określonych w ustawie za pomocą rozporządzenia. Uważa on także, że rozporządzenie naruszyło zasadę trójpodziału władzy, bo minister - bez podstawy prawnej - zaingerował w sferę władzy sądowniczej, która powinna pozostać niezależna. W efekcie doszło, według Nawrockiego, do złamania tych artykułów konstytucji, które chronią niezawisłość sądów i sędziów.

Również Krajowa Rada Sądownictwa we wniosku do TK oceniła m.in., że minister sprawiedliwości przekroczył ustawowe upoważnienie. Rada zarzuciła też naruszenie zasad legislacji, ponieważ resort zmienił rozporządzenie bez możliwości zaopiniowania go przez KRS. Dodatkowo, zdaniem KRS, rozporządzenie ma wadę "wtórnej niekonstytucyjności" - poprzez nieuwzględnienie ubiegłorocznych wyroków TK, które odnosiły się do innych nowelizacji Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Na rozprawie w TK nieobecni byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Żurek po oświadczeniu Nawrockiego: nie wycofam się

Żurek po oświadczeniu Nawrockiego: nie wycofam się

"Zmiany bolą". Rzecznik rządu odpowiada na krytykę wobec Żurka

"Zmiany bolą". Rzecznik rządu odpowiada na krytykę wobec Żurka

Wiceminister: dalej będziemy podejmować decyzje

Orzeczenie komentował w środę wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, który zaznaczył, że ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych nakłada na ministra sprawiedliwości obowiązek wydania w drodze rozporządzenia regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. "Procedura wymaga zasięgnięcia opinii KRS - niestety takowego organu, ukształtowanego zgodnie z Konstytucją - na ten moment w naszym ustroju nie ma" - napisał Mazur.

Jak wskazał wiceszef MS, w tym regulaminie minister ma określić m.in. "sposób dokonywania losowania spraw" i "zasady ustalania składów wieloosobowych". Podkreślił, że dalsze modyfikowanie regulaminu również leży w gestii szefa MS. "Wykonywanie kompetencji przyznanej przez ustawę Trybunał Koleżeński uznał za niezgodne z Konstytucją i… przepisem przyznającym tę kompetencję!" - napisał Mazur.

Wiceminister sprawiedliwości dodał, że "przedmiotowe zmiany w regulaminie służą przyspieszeniu postępowań i są "całkowicie racjonalne, transparentne i oparte na przepisach ustawy". "Dalej będziemy podejmować decyzje dobre dla Polek i Polaków. Niestety w TK nikt nie myśli tymi kategoriami" - skonstatował.

Żurek o "ziobrolotku" w sądach

W odpowiedzi na pojawiającą się w przestrzeni publicznej krytykę nowelizacji rozporządzenia, szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek wskazywał, że zmiana przepisów ma na celu wyeliminowanie ryzyka wyroków wydawanych przez nielegalne składy tak, by obywatel zyskał pewność, że jego sprawa będzie rozpoznana szybko i przez niezależny sąd.

Dodał też, że system losowego przydziału spraw, określany mianem "ziobrolotka", wywoływał "chaos w sądach". Szef MS wskazywał także, że wprowadzone do regulaminu zmiany są zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, według którego obywatel ma prawo do sądu ustanowionego zgodnie z prawem.

Z kolei, komentując decyzję prezydenta o skierowaniu rozporządzenia do TK, Żurek uznał ją za spodziewaną. Wyjaśnił, że wprowadzone przez niego rozwiązania dotyczące przydziału spraw mają zwiększyć przejrzystość i umożliwić obywatelom kontrolę nad tym procesem. Jak podkreślił, nowe przepisy ograniczają kompetencje ministra w zakresie wpływu na przydział spraw, co - jego zdaniem - pozwoli zmniejszyć zaległości w sądach.

Minister zapowiedział także konferencję prasową poświęconą zasadom losowego przydziału spraw, przypominając, że jego poprzednik Zbigniew Ziobro dziewięć razy zmieniał te przepisy w czasie pełnienia funkcji.

Żurek zapewnił, że rozporządzenie jest zgodne z konstytucją, jednocześnie skrytykował obecny Trybunał Konstytucyjny, określając go jako "wydmuszkę działającą na polityczne zlecenie". Jego zdaniem obecny skład Trybunału jest upolityczniony i przewidywalny, a sam organ utracił znaczenie jako gwarant praworządności.

W przyjętej jeszcze w marcu 2024 r. uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od tamtego czasu wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Od końca kwietnia br. TK liczy 11 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk sędziowskich. Dotychczas kluby sejmowe - poza PiS - konsekwentnie nie zgłaszają kandydatów na sędziów TK.

OGLĄDAJ: Prokurator i konstytucja
pc

Prokurator i konstytucja

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Trybunał KonstytucyjnyMinisterstwo SprawiedliwościWymiar sprawiedliwościSądsędziowie
Czytaj także:
12 2000 kropka gosc-0025
Schetyna w "Kropce nad i" o "upartyjnianiu państwa" przez prezydenta
Polska
12 1925 fpf gosc-0022
Ministra o propozycji prezydenta: dobre intencje to nie zawsze mądre działania
BIZNES
imageTitle
Szef Barcelony skomentował tajemniczy wpis Messiego
EUROSPORT
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
METEO
Karol Nawrocki
"Zakładnikami tych problemów są zwykli ludzie"
Polska
imageTitle
Zacięta walka w ATP Finals. Auger-Aliassime ciągle jest w grze
EUROSPORT
Marian Banaś
Były szef NIK Marian Banaś z zarzutami
Polska
The Weekend i Imagine Dragons zagrają na Stadionie Narodowym
Mecz Polska-Holandia na Narodowym. W piątek spore utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
"Od razu pojawił się strach". Wyjątkowa konferencja Francuzów
EUROSPORT
Konkret24. Czy "prezydent może zamknąć "wszystkie granice?
Lista Nawrockiego. Ministerstwo: dostaliśmy pismo
Polska
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
METEO
shutterstock_2530236231
Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana
BIZNES
12 1800 tj gosc-0009
Sygnał ostrzegawczy od prezydenta dla sędziów? Gregorczyk-Abram: mrożący
Polska
Frezowanie alei Waszyngtona
Duże utrudnienia w alei Waszyngtona. Zaczyna się remont
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsze wyzwanie Piszczka. Były reprezentant Polski ma nowy klub
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na autostradzie A1
Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyje jedna osoba
Łódź
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Jest wniosek Polski do Komisji Europejskiej. Chodzi o pakt migracyjny
Polska
shutterstock_2209508997
Rewolucja w rozwodach. Rząd przyjął projekt
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski żądał jej rezygnacji. Jest dymisja
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
W Portugalii budzi się wulkan
METEO
Paris Jackson
Córka Michaela Jacksona o tym, co "zniszczyło jej życie". Cierpi na nietypową przypadłość
Martyna Nowosielska-Krassowska
imageTitle
Nie do zatrzymania. 14-letni Polak w finale mistrzostw świata
EUROSPORT
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony
METEO
Każdego roku w Polsce z powodu przemocy domowej ginie około pół tysiąca kobiet
Dziesiątki tysięcy Niebieskich Kart to "czubek góry lodowej"
Polska
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Demokraci publikują maile Epsteina, w których pisał o Trumpie
imageTitle
Zaskakujące ułaskawienie Trumpa. "Zwrot akcji, którego nie wymyśliliby nawet w Hollywood"
EUROSPORT
"Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka!". Transparent na trasie Marszu Niepodległości w 2025 roku
Burza wokół baneru na Marszu Niepodległości. Ministra i posłowie komentują
Maciej Wacławik
shutterstock_2587084561
"Magiczny cykl" przyspiesza. "Potrzebujemy wyników negatywnych"
BIZNES
Silny wiatr
Porywy wiatru osiągną niebezpieczne prędkości
METEO
Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
"Wypełni białą plamę". Nowy oddział dla dzieci i młodzieży w Małopolsce
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica