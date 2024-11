Szczególnie czarnym dniem w policyjnych statystykach w ubiegłym tygodniu okazała się sobota. W wypadkach zginęło siedem osób, a 68 kolejnych zostało rannych. Pod względem liczby osób z obrażeniami ciała najgorzej wypadł piątek - kiedy to rany odniosło 76 osób. Jedynym dniem, w którym nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych, był świąteczny poniedziałek 11 listopada. To jednak, niestety, wyjątek. Od początku miesiąca do 17 listopada w Polsce doszło do 784 wypadków drogowych, w których zginęło 59 osób, a 893 kolejnych zostało rannych.