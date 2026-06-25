Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wynagrodzenie medyków pod kontrolą. To ma być "punkt wyjścia" do szerszych zmian

|
Szpital Południowy w Warszawie
Wynagrodzenie medyków pod kontrolą. To ma być "punkt wyjścia" do szerszych zmian
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Afera w Szpitalu Południowym stawia pytania o to, jak zorganizowany jest system zatrudnienia i wynagrodzeń dla lekarzy. Przyspieszyły prace nad zmianami. Rządzący chcą jawności zarobków medyków. Lekarze wysuwają własne postulaty. Materiał Anny Wilczyńskiej w "Polska i Świat" w TVN24.

>>>Oglądaj program "Polska i Świat" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 o godzinie 21:00 oraz jako wideo na żądanie w TVN24+

Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniami mającymi pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków były ujawniona sprawa młodego lekarza w trakcie specjalizacji i byłego już radnego KO na warszawskim Ursusie - Dawida Kacprzyka.

Procedowana przez parlament ustawa jest projektem rządowym. Rada Ministrów przyjęła go w ubiegłym tygodniu. Sejm uchwalił ustawę w piątek, a we wtorek senacka komisja zdrowia opowiedziała się za przyjęciem jej bez poprawek.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśliła, że ustawa ma być "punktem wyjścia do całego pakietu zmian, które są szykowane w resorcie". Zwróciła uwagę, że projekt rządowy dotyczy także czasu pracy medyków.

- Nikt nie pyta o to, ile (lekarze) zarabiają w prywatnych gabinetach. Tu chodzi o publiczne pieniądze z naszych składek. Składki na NFZ są obowiązkowe, więc powinniśmy mieć taką wiedzę. Zresztą ta ustawa będzie mówiła o danych zagregowanych. Jest to potrzebne. Potrzebujemy takich informacji - oceniła rządowy projekt Aleksandra Kurowska z cowzdrowiu.pl.

Postulaty Rady Lekarskiej

Premier Donald Tusk zapowiedział kompleksową kontrolę wydatków na ochronę zdrowia, która ma objąć nie tylko przypadki możliwych nadużyć, ale także systemowe mechanizmy pozwalające na ich powstawanie. Szef rządu także zwrócił uwagę na zatrważające dane w rozliczeniach godzin pracy lekarzy. - Rekordzista to jest 120 godzin dyżuru non stop - mówił przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Lekarski samorząd ma inny pomysł dotyczący wynagrodzeń i domaga się zmiany wyceny procedur, bo te pożądane dla szpitali, czyli dobrze wycenione zabiegi, skłaniają placówki do zatrudniania lekarzy za wyższe stawki. Naczelna Rada Lekarska chce także zrównania maksymalnego czasu pracy.

- Żądamy od pana premiera ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. To miałoby być 78 godzin tygodniowo, czyli nieco ponad 300 godzin w miesiącu - zwrócił się do szefa rządu doktor nauk medycznych Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Według danych samorządu lekarskiego 64 procent lekarzy pracuje ponad 48 godzin tygodniowo. Co piąty zapytany przez Izbę medyk pracował od 61 do 72 godzin tygodniowo. Ponad 11 procent pracuje od 73 do 84 godzin. Pięć procent jeszcze dłużej. Obecnie lekarze na umowie o pracę mogą pracować maksymalnie 48 godzin tygodniowo. Chyba że podpiszą specjalną klauzulę. Wówczas limit wynosi 78 godzin.

Statystyki o liczbie godzin pracy lekarzy
Statystyki o liczbie godzin pracy lekarzy
Źródło zdjęcia: Naczelna Izba Lekarska

- Za to lekarze na kontrakcie, a nas specjalistów jest 75 procent na kontrakcie, nie mają dzisiaj żadnych ograniczeń czasu pracy i mogą dyżurować w zasadzie nieprzerwanie - wskazał prezes NRL. - Co do zasady kodeks pracy reguluje wymiar czasu pracy, natomiast działalność gospodarcza tego nie reguluje, ale przyjrzymy się tej propozycji - zapowiada Kęcka z resortu zdrowia.

Lekarz na kontrakcie nie jest zatrudniony na etacie, lecz współpracuje z placówką medyczną w ramach własnej działalności gospodarczej.

Co zmieni ustawa o zarobkach medyków?

Ustawa pozwoli Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu (PWZ).

Gromadzone przez Agencję dane dotyczą nie tylko grup, które można identyfikować po PWZ - to lekarze czy pielęgniarki - ale także pozostałego personelu i pracowników administracyjnych. Stąd w ustawie znalazł się zapis o numerze PESEL.

Dzięki nowym przepisom poszerzony zostanie zakres danych gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zgromadzone przez AOTMiT dane mają być wykorzystywane do prac analitycznych.

Teraz Agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane. Tym samym Agencja nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby. Oznacza to, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie.

Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z rządowym planem, pierwsze dane o zarobkach przypisane do konkretnych osób Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji miałaby w październiku. Dopiero wtedy rząd oceni, jaka jest skala problemu i jakie kroki można w związku z tym podjąć.

Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie

Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Jedno dotyczy wątku lekarza Dawida Kacprzyka i jego wynagrodzeń, drugie obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza oraz kwestię nadzoru nad funkcjonowaniem placówki.

We wtorek wieczorem w sprawie Szpitala Południowego pojawił się również nowy wątek. Po wywiadzie byłego ordynatora placówki doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył wniosek do prokuratora generalnego o "pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających".

Sam Jędrzejewski pojawił się w środę na przesłuchaniu w prokuraturze. Były ordynator nie podał publicznie konkretnych dowodów na wskazane w wywiadzie nieprawidłowości w szpitalu.

>>> Zobacz też: Co się działo w Szpitalu Południowym? Mnóstwo pytań i wątpliwości

OGLĄDAJ: Sensacje byłego ordynatora Szpitala Południowego. "Dużo zarzutów, większość bez dowodów"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
Źródło: TVN24, PAP
Tagi:
ZdrowieWarszawaSzpital
Anna Wilczyńska
Anna Wilczyńska
Dziennikarka TVN24
Czytaj także:
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Z list sankcyjnych znikają rosyjskie nazwiska. Uzasadnienia brak
Świat
Policja zatrzymała 36-latka
Wypłacał pieniądze z bankomatu. Gdy zobaczył policjantów, próbował uciec
Katarzyna Kędra
Statki w cieśninie Ormuz
Żegluga przez Ormuz powróciła do normalnego poziomu. Statki płyną pod eskortą
BIZNES
imageTitle
Wzruszony Neymar, historyczna RPA. Grali na mundialu w nocy
EUROSPORT
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Największe upusty na ropę od ponad dekady
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
"Jak scena z horroru". Relacje świadków po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Świat
Wenezuelę nawiedziły potężne trzęsienia ziemi
Dziesiątki zabitych, setki rannych. USA wysyła pomoc Wenezueli
Świat
Łęczyca (woj. łódzkie)
"Rosło, rosło i się wylało". Będzie kolejne referendum w Polsce?
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Piękniejszego gola na tym mundialu nie było
EUROSPORT
imageTitle
Vinicius do sędziego: hańba!
EUROSPORT
35 min
Karol Nawrocki
Wiceszefowa MON o Nawrockim: wierzyłam, że będzie dobrze, ale decyzja zapadła na Nowogrodzkiej
News Michalskiego
Upał
W tych dniach może nastąpić apogeum upałów. Mapy IMGW
METEO
imageTitle
Kosztowna porażka Świątek. Straciła sporo punktów
EUROSPORT
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Sądny dzień dla Trzaskowskiego
WARSZAWA
Donald Tusk
Zeznania byłego ordynatora. "Normalny, polityczny zamach na rząd"
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
Tenisiści nie odpuszczają. Protest będzie kontynuowany na Wimbledonie
EUROSPORT
Marek Artemiuk uchwycił moment zrzutu ścieków do rzeki Białej (11 maja 2023r.)
Czarna woda w rzece Białej. Mieszkańcy mają dość. "Przez lata śmierdziało, ale zdecydowanie mniej"
Tomasz Mikulicz
imageTitle
Rozbici Czesi. "Wynik jest dla nas okrutny"
EUROSPORT
Donald Tusk
Pełczyńska-Nałęcz uderza w Tuska, Hołownia "szuka dla siebie miejsca"
Patryk Michalski
imageTitle
Kapitan na medal. Spełnił marzenie wyjątkowej fanki
EUROSPORT
Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im do ośmiu lat więzienia
"Przypomina nam pani mamę". Dali garnki, zażądali 20 tysięcy
WARSZAWA
imageTitle
Bramkarz fetowany, powód szczególny
EUROSPORT
Donald Trump
Trump starł się z republikaninem. "Nie jestem twoim brachem"
Świat
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku
Konferencja z kryzysem w tle. W Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy
Polska
TANKOWANIE paliwo stacja
Tyle zapłacimy za paliwo w czwartek
BIZNES
Upał w Europie
Uwaga na upał. Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
METEO
Donald Trump
Co Trump powiedział o Polsce i Nawrockim w Gabinecie Owalnym?
Świat
imageTitle
Bośniacy pewni awansu, Korea musi czekać
EUROSPORT
imageTitle
Zasady awansu z grup. Jak drużyny z trzecich miejsc dostaną się do 1/16 finału?
EUROSPORT
Donald Trump, Mark Rutte
"Nie byłoby tego spotkania", gdyby ktoś inny był szefem NATO. Tak zaczęła się rozmowa
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica