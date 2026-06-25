Polska Wynagrodzenie medyków pod kontrolą. To ma być "punkt wyjścia" do szerszych zmian Anna Wilczyńska |

Wynagrodzenie medyków pod kontrolą. To ma być "punkt wyjścia" do szerszych zmian Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniami mającymi pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków były ujawniona sprawa młodego lekarza w trakcie specjalizacji i byłego już radnego KO na warszawskim Ursusie - Dawida Kacprzyka.

Procedowana przez parlament ustawa jest projektem rządowym. Rada Ministrów przyjęła go w ubiegłym tygodniu. Sejm uchwalił ustawę w piątek, a we wtorek senacka komisja zdrowia opowiedziała się za przyjęciem jej bez poprawek.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśliła, że ustawa ma być "punktem wyjścia do całego pakietu zmian, które są szykowane w resorcie". Zwróciła uwagę, że projekt rządowy dotyczy także czasu pracy medyków.

- Nikt nie pyta o to, ile (lekarze) zarabiają w prywatnych gabinetach. Tu chodzi o publiczne pieniądze z naszych składek. Składki na NFZ są obowiązkowe, więc powinniśmy mieć taką wiedzę. Zresztą ta ustawa będzie mówiła o danych zagregowanych. Jest to potrzebne. Potrzebujemy takich informacji - oceniła rządowy projekt Aleksandra Kurowska z cowzdrowiu.pl.

Postulaty Rady Lekarskiej

Premier Donald Tusk zapowiedział kompleksową kontrolę wydatków na ochronę zdrowia, która ma objąć nie tylko przypadki możliwych nadużyć, ale także systemowe mechanizmy pozwalające na ich powstawanie. Szef rządu także zwrócił uwagę na zatrważające dane w rozliczeniach godzin pracy lekarzy. - Rekordzista to jest 120 godzin dyżuru non stop - mówił przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Lekarski samorząd ma inny pomysł dotyczący wynagrodzeń i domaga się zmiany wyceny procedur, bo te pożądane dla szpitali, czyli dobrze wycenione zabiegi, skłaniają placówki do zatrudniania lekarzy za wyższe stawki. Naczelna Rada Lekarska chce także zrównania maksymalnego czasu pracy.

- Żądamy od pana premiera ujednolicenia maksymalnego czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia. To miałoby być 78 godzin tygodniowo, czyli nieco ponad 300 godzin w miesiącu - zwrócił się do szefa rządu doktor nauk medycznych Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Według danych samorządu lekarskiego 64 procent lekarzy pracuje ponad 48 godzin tygodniowo. Co piąty zapytany przez Izbę medyk pracował od 61 do 72 godzin tygodniowo. Ponad 11 procent pracuje od 73 do 84 godzin. Pięć procent jeszcze dłużej. Obecnie lekarze na umowie o pracę mogą pracować maksymalnie 48 godzin tygodniowo. Chyba że podpiszą specjalną klauzulę. Wówczas limit wynosi 78 godzin.

Statystyki o liczbie godzin pracy lekarzy Źródło zdjęcia: Naczelna Izba Lekarska

- Za to lekarze na kontrakcie, a nas specjalistów jest 75 procent na kontrakcie, nie mają dzisiaj żadnych ograniczeń czasu pracy i mogą dyżurować w zasadzie nieprzerwanie - wskazał prezes NRL. - Co do zasady kodeks pracy reguluje wymiar czasu pracy, natomiast działalność gospodarcza tego nie reguluje, ale przyjrzymy się tej propozycji - zapowiada Kęcka z resortu zdrowia.

Lekarz na kontrakcie nie jest zatrudniony na etacie, lecz współpracuje z placówką medyczną w ramach własnej działalności gospodarczej.

Co zmieni ustawa o zarobkach medyków?

Ustawa pozwoli Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu (PWZ).

Gromadzone przez Agencję dane dotyczą nie tylko grup, które można identyfikować po PWZ - to lekarze czy pielęgniarki - ale także pozostałego personelu i pracowników administracyjnych. Stąd w ustawie znalazł się zapis o numerze PESEL.

Dzięki nowym przepisom poszerzony zostanie zakres danych gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zgromadzone przez AOTMiT dane mają być wykorzystywane do prac analitycznych.

Teraz Agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane. Tym samym Agencja nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby. Oznacza to, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie.

Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z rządowym planem, pierwsze dane o zarobkach przypisane do konkretnych osób Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji miałaby w październiku. Dopiero wtedy rząd oceni, jaka jest skala problemu i jakie kroki można w związku z tym podjąć.

Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie

Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Jedno dotyczy wątku lekarza Dawida Kacprzyka i jego wynagrodzeń, drugie obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza oraz kwestię nadzoru nad funkcjonowaniem placówki.

We wtorek wieczorem w sprawie Szpitala Południowego pojawił się również nowy wątek. Po wywiadzie byłego ordynatora placówki doktora Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył wniosek do prokuratora generalnego o "pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających".

Sam Jędrzejewski pojawił się w środę na przesłuchaniu w prokuraturze. Były ordynator nie podał publicznie konkretnych dowodów na wskazane w wywiadzie nieprawidłowości w szpitalu.

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