Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Tusk o relokacji migrantów. "Załatwione"
Tusk o relokacji migrantów. "Załatwione"
Polska

Wymiana wpisów Kaczyńskiego i Tuska. "Potrafi tylko Jarosław"

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Szłapka o kwestiach migracyjnych: zrobiliśmy bardzo dużo
Źródło: TVN24
"Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" - tak Donald Tusk zareagował na organizowaną przez Jarosława Kaczyńskiego manifestację w Warszawie. Radio RMF FM poinformowało w sobotę, powołując się na nieoficjalne ustalenia, że Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów. Te informacje komentują członkowie rządu.

"Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński" - komentował w sobotę premier Donald Tusk, odnosząc się do zaplanowanej na sobotę manifestacji PiS przeciwko polityce rządu w sprawie paktu migracyjnego i umowy handlowej z państwami Mercosur.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że "za rządów PiS Polska wydała ponad 2,8 miliona krajowych wiz pracowniczych. To 47,7 procent wszystkich wiz wydanych w UE w tym czasie". Takie dane zawarte zostały w raporcie komisji do spraw afery wizowej.

Kaczyński odpowiada: kolejny plan się sypie

Do wpisu premiera odniosł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Donald Tusk boi się coraz bardziej. To zrozumiałe: przegrał 1 czerwca, a teraz kolejny plan się sypie... Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd. Jest tylko jeden warunek: musimy być razem - tak samo, jak byliśmy 1 czerwca" - napisał na X.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają manifestację, podkreślając, że jej celem jest wyrażenie sprzeciwu "wobec decyzji oligarchów unijnych". Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak komentował, że "wprowadzenie paktu migracyjnego stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski".

Jego zdaniem, należy przeprowadzić referendum w tej sprawie, które zapewniłoby gwarancję bezpieczeństwa. Polityk PiS ocenił też, że umowa z Mercosur to "jeden z elementów tragedii polskiego rolnictwa".

Szłapka: postawa rządu przynosi efekty

Radio RMF FM poinformowało w sobotę rano, powołując się na nieoficjalne informacje, że Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego. - Nie mogę potwierdzić tych informacji - powiedział w RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

- Twarda i bezkompromisowa postawa rządu Donalda Tuska w sprawie paktu migracyjnego przynosi efekty. Dzisiejszy Marsz PiS odbywa się przeciwko temu, co nigdy się nie wydarzy - komentował przed południem rzecznik rządu Adam Szłapka.

Zapytany przez PAP, czy wpis oznacza potwierdzenie nieoficjalnych informacji ws. paktu, odpowiedział, że "konsekwentna polityka rządu Donalda Tuska przynosi efekty". - Udało nam się zmienić podejście całej Unii Europejskie wobec migracji, zwrócić uwagę zagrożenie hybrydowe, także migracyjne ze strony Rosji. Od samego początku mówilismy, że nie będzimy wprowadzać czegokolwiek, co zagrozi naszemu bezpieczeństwo. I tak będzie, i jest to zasługa rządu Donalda Tuska - powiedział.

Kosiniak Kamysz: Polska powinna być wyłączona z paktu migracyjnego

Do paktu migracyjnego odniósł się również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który powiedział, że z Brukseli docierają "dobre informacje" i wyraził nadzieję, że zostaną one potwierdzone.

- Polska głosowała przeciwko paktowi migracyjnemu, wykonała ogromną pracę w przyjęciu uchodźców z Ukrainy i cały czas nasz kraj jest pod presją migracyjną. W ostatnim tygodniu notujemy wzrost liczby prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej – powiedział szef MON, informując, że na tej granicy jest 11 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wicepremier podkreślił, że Polska powinna być wyłączona z paktu migracyjnego. - Nasz rząd prowadzi politykę, która skutecznie przekonuje naszych partnerów europejskich do tego, co robimy każdego dnia w sprawie nielegalnej migracji. Szefowa Komisji Europejskiej była na granicy polsko-białoruskiej i widziała, jaki wysiłek wkłada Polska w zablokowanie nielegalnej migracji. To argumenty, które myślę, że przekonają naszych europejskich partnerów – powiedział Kosiniak-Kamysz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
List Nawrockiego "brany pod uwagę" w Brukseli. "Wspieramy Polskę"

List Nawrockiego "brany pod uwagę" w Brukseli. "Wspieramy Polskę"

Weekend z manifestacjami i utrudnieniami

Weekend z manifestacjami i utrudnieniami

WARSZAWA

Pakt migracyjny. Polska w "szczególnej sytuacji"?

W lutym premier Donald Tusk po rozmowach z unijnymi komisarzami i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von de Leyen zapowiedział, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce. Podkreślał, że Polska, goszcząc blisko dwa miliony uchodźców z Ukrainy, jest państwem w szczególnej sytuacji. - Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej. Cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie - mówił na konferencji prasowej z udziałem szefowej KE.

W czwartek opublikowany został w mediach społecznościowych list prezydenta Karola Nawrockiego do szefowej KE Ursuli von der Leyen. Prezydent napisał, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów.

- Polska okazuje niezwykłą solidarność z Ukrainą. Od ponad trzech lat przyjmuje dużą liczbę ukraińskich uchodźców. To ogromny wysiłek, który w pełni bierzemy pod uwagę - komentował dzień później rzecznik KE Markus Lammert.

Pakt Migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 roku. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP, Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskJarosław KaczyńskiAdam Szłapka
Czytaj także:
Drozd wędrowny (Turdus migratorius) - zdjęcie poglądowe
Ptaki pomyliły dzień z nocą. "To szalone"
METEO
Uciekał przed policją, wypadł z drogi, dachował i nie żyje.
Uciekał przed policją, wypadł z drogi i dachował. Nie żyje młody kierowca
Poznań
imageTitle
Drużyna kolejki Ligi Mistrzów. Gracz Wisły doceniony
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o relokacji migrantów. "Załatwione"
Najnowsze
imageTitle
Koszmarne pudło. "W takich sytuacjach strzela się 100 na 100"
EUROSPORT
kadr na kino
Premiera "Chopin Chopin!", "studencki Oscar" dla Polaka, nowy album Turnaua
KADR NA KINO
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów
BIZNES
Mężczyzna przewoził swoim audi drzewo
Miał być na grzybach, jednak w aucie przewoził coś innego
Kielce
Martwa foka na plaży w Ustce (woj. pomorskie)
Martwa foka na plaży w Ustce
METEO
Viktor Orban
Węgierski rząd uruchomił zbiórkę podpisów przeciwko "planom wojennym"
Świat
imageTitle
Wzruszający hołd dla przyjaciela. Fury w ekscentrycznym stroju na pogrzebie
EUROSPORT
Litwa
Czym jest "plan 72"
Świat
W olsztyńskim szpitalu urodziły się trojaczki
W olsztyńskim szpitalu na świat przyszły trojaczki
Olsztyn
Tory kolejowe
Po sygnałach radio-stop pociągi nagle stawały. Będzie ciąg dalszy procesu
Białystok
Burmistrz Izbicy (z prawej) Jerzy Lewczuk odwiedził Marcina Romanowskiego w Budapeszcie
Polski burmistrz z Romanowskim zwiedzali "Budapeszt by night"
Lublin
Burza Alice wywołała podtopienia w południowo-wschodniej Hiszpanii
Ewakuacje z domów, kempingów, aut. W Hiszpanii wciąż leje
METEO
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
BIZNES
41. Warszawski Festiwal Filmowy
Światowe emocje i polskie akcenty. Wystartował 41. Warszawski Festiwal Filmowy
WARSZAWA
Donald Trump
Biały Dom pokazał wyniki badań Trumpa
Świat
Strefa Gazy. Zniszczone domy w Chan Junis
Trump: niektóre ciała zakładników są właśnie teraz wydobywane z ziemi
Świat
imageTitle
"To skandaliczne". Mbappe opuszcza zgrupowanie reprezentacji Francji
EUROSPORT
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów
BIZNES
Związki
Co ma zawierać projekt ustawy o związkach partnerskich? Nowe informacje
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko
WARSZAWA
Pan Piotr doznał skomplikowanego złamania palców obu rąk
Przejechał kawałek i odpadło koło. Czy ma szansę wygrać z gigantem?
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych
Pieszy czeka na pasach, oni jadą dalej. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Ule spłonęły w Holandii
Podpalono ule. Spłonęło pół miliona pszczół
METEO
pekin
Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
BIZNES
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę
Piotr Bakalarski
imageTitle
Znów poprowadzi mecz Polaków
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica