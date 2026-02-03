Wypadek kolejowy w Jaroszowej Woli pod Warszawą Źródło: TVN24

Do wykolejenia części pociągu towarowego relacji Szczecin - Chełm doszło w okolicy Jaroszowej Woli w powiecie piaseczyńskim. Jak informuje Artur Węgrzynowicz, służby dostały zgłoszenie po godzinie pierwszej w nocy.

Straż pożarna przekazała, że wykoleiło się osiem wagonów, a dwa z nich spadły z nasypu.

Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą Źródło: Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński

Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski napisał na X, że na miejscu zdarzenia pracuje około 60 strażaków i 19 samochodów.

"Nie odnotowano osób rannych ani wycieków z cystern przewożących olej. Strażacy zabezpieczają teren zdarzenia" - zaznaczył.

Jak przekazał w rozmowie z TVN24 brygadier Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie, trwają obecnie prace związane z przygotowaniem do odholowania tej części pociągu, która nie uległa wykolejeniu, oraz drugiego pociągu, który zatrzymał się na przeciwległym torze. Nie widać na razie wycieków.

Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą Źródło: Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński

Cała akcja na torach może potrwać co najmniej kilkanaście godzin. Do zdarzenia doszło na linii kolejowej numer 12. Jest ona wykorzystywana wyłącznie przez pociągi towarowe.

Wiceszef MSWiA o możliwej przyczynie

Do sprawy odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

- Powodem były prawdopodobnie silne mrozy i awaria sieci trakcyjnej - powiedział w rozmowie z Radiem RMF24. Jak podkreślił, w tej chwili nie są zakładane przyczyny zewnętrzne. - Rzeczywistą przyczynę zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych - zapowiedział.

