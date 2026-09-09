Polska "Do człowieka dociera, że raczej się zaraz wykoleimy". Relacja pasażerki pociągu Kuba Koprzywa |

Pasażerka wykolejonego pociągu o działaniu służb Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: facebook.com/krzysztof.sobczak.35

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- Miałam to szczęście, że siedziałam idealnie w tym wagonie, który był na styku, że tak powiem - relacjonowała pani Karolina w TVN24. Podróżowała pociągiem, który wykoleił się w miejscowości Sokolniki Suche. Maszyna uderzyła w samochód ciężarowy.

Pociąg wykoleił się w miejscowości Sokolniki Suche. Relacja pasażerki

Powiedziała, że "nie ma pojęcia, co się stało". - Na pewno wymagali ranni pomocy. Potrzebne były służby i to w ilości naprawdę wielkiej - dodała.

Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych Źródło zdjęcia: Państwowa Straż Pożarna Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Wykolejony pociąg Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: TVN24 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Sokolniki Suche - wypadek pociągu Źródło zdjęcia: Policja Mazowsze Pociąg wypadek - Sokolniki Suche Źródło zdjęcia: Karolina Koszela Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: facebook.com/krzysztof.sobczak.35 Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą Źródło zdjęcia: x.com/PKP_PLK_SA

Dziękowała też wszystkim służbom, które - jak powiedziała - "naprawdę się spisały". - Tutaj była pomoc od razu, straż przyjechała w parę minut, pogotowie. Jakaś taka skoordynowana akcja, tutaj nie było paniki - relacjonowała.

Pani Karolina opisała też moment samego zdarzenia. - To było takie jakby silne hamowanie, takie bardzo silne, i nagle takie bujanie. I do człowieka dociera, że raczej się zaraz wykoleimy - opisywała.

Pasażerka relacjonowała, że udało jej się szybko opuścić pociąg i zaczęła pomagać poszkodowanym.

Przekazała, że służby "non-stop" kontaktują się z pasażerami. - Podchodzą co chwilę, udzielają pomocy, dają wodę, sprawdzają, czy się nic nie stało. Co chwilę ktoś do nas podchodzi, troszczy się - mówiła. Jak powiedziała, "służby są perfekcyjne".