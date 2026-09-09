"Do człowieka dociera, że raczej się zaraz wykoleimy". Relacja pasażerki pociągu

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To było silne hamowanie, bardzo silne, i nagle takie bujanie - powiedziała w TVN24 pani Karolina Koszela, pasażerka pociągu, który wykoleił się w miejscowości Sokolniki Suche. Opisywała moment, w którym doszło do zdarzenia.
Pociąg wykoleił się w miejscowości Sokolniki Suche. Relacja pasażerki
Powiedziała, że "nie ma pojęcia, co się stało". - Na pewno wymagali ranni pomocy. Potrzebne były służby i to w ilości naprawdę wielkiej - dodała.
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Dziękowała też wszystkim służbom, które - jak powiedziała - "naprawdę się spisały". - Tutaj była pomoc od razu, straż przyjechała w parę minut, pogotowie. Jakaś taka skoordynowana akcja, tutaj nie było paniki - relacjonowała.
Pani Karolina opisała też moment samego zdarzenia. - To było takie jakby silne hamowanie, takie bardzo silne, i nagle takie bujanie. I do człowieka dociera, że raczej się zaraz wykoleimy - opisywała.
Pasażerka relacjonowała, że udało jej się szybko opuścić pociąg i zaczęła pomagać poszkodowanym.
Przekazała, że służby "non-stop" kontaktują się z pasażerami. - Podchodzą co chwilę, udzielają pomocy, dają wodę, sprawdzają, czy się nic nie stało. Co chwilę ktoś do nas podchodzi, troszczy się - mówiła. Jak powiedziała, "służby są perfekcyjne".