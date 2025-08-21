Ekspert zwraca uwagę na budowę drona. "Mamy do czynienia z dużo większą anomalią"

Cielma: Stawiałbym na celową prowokację. Składa się na to kilka elementów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w środę, że obiekt, który wybuchł w nocy w Osinach, to rosyjski dron wojskowy, a incydent określił "rosyjską prowokacją". Ze wstępnej oceny wynika, że obiekt, który wybuchł to tzw. wabik - podał Generał Dywizji Wojska Polskiego Dariusz Malinowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: MON: mamy do czynienia z rosyjskim dronem

Cielma: mamy do czynienia z dużo większą anomalią

Do sprawy odniósł się w czwartek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Mariusz Cielma, ekspert ds. wojskowości "Nowej Techniki Wojskowej".

- Obserwując to, co dzieje się także na naszym pograniczu ukraińsko-polskim, te wydarzenia z pociskami rakietowymi, manewrującym (...), na pierwszym miejscu stawiałbym na celową prowokację Federacji Rosyjskiej - powiedział, dodając, że "składa się na to kilka elementów".

- Jaki to był dron, o której godzinie odnotowano, że ten dron upadł na terytorium Polski, prawie 100 kilometrów od granicy, ewidentnie pokonał nasz system wczesnego wykrywania, a po drugie, jaki tej nocy był scenariusz wydarzeń w Ukrainie. Był całkiem odmienny niż na przykład tej nocy - wymieniał.

Jak mówił Cielma, "to była całkiem spokojna noc, więc kilka tych elementów jasno pokazuje, że tu mamy do czynienia z dużo większą anomalią", by móc to zrzucić "na przykład na usterkę techniczną".

Dopytywany, czy wygląda na to, że ten dron został wysłany specjalnie w naszym kierunku, odparł: "jeżeli był to dron odpalony z Federacji Rosyjskiej, to moim zdaniem tak".

Silnik o dużej mocy

Zauważył, że wojsko mówi o wabiku. - To był duży dron zasilany silnikiem o mocy blisko 50 koni mechanicznych. Nikt dla taniego drona wabika, który często jest robiony ze styropianów, nie stosuje silnika o wartości kilku, kilkunastu tysięcy dolarów, ale raptem takie o wartości kilkuset dolarów - powiedział Cielma.

Dodał, że "to jest silnik, który ma pchać dużą maszynę uzbrojoną w dużą głowicę, a jednocześnie dowiedzieliśmy się, że tam nie było głowicy bojowej".

Zwrócił też uwagę, że "taki dron miał 4-5 godzin na pokonanie terytorium Ukrainy, czyli musiał być odpalony mniej więcej w pierwszej fali startów na terytorium Rosji, czyli gdzieś około 17-18".

- Ukraińcy sami nie odnotowali, sprawdzałem to na kilku ogólnodostępnych kanałach sił powietrznych Ukrainy, że nad zachodnią Ukrainą, na drodze do Polski są rosyjskie drony. Ewidentnie leciał bardzo nisko. Czas wskazuje, że mogła to być celowa prowokacja, że leciał w stronę Polski. Po drugie: budowa tego drona - przebudowanego na wabik - mówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Czym jest wabik? To on spadł pod Osinami

OGLĄDAJ: Szef MON: kolejny raz mamy do czynienia z prowokacją, z rosyjskim dronem