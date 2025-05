"To jeden z nielicznych takich momentów". Kamińska o tym, dlaczego warto głosować

Julia Kamińska na temat wyborów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Julia Kamińska, aktorka, ambasadorka akcji uczniowskiej "Młodzi Głosujmy", gościła w TVN24. Mówiła o tym, jak ważne jest to, by głosować, zachęcała do współdecydowania o losach kraju, a także opowiedziała o swoim aktywistycznym podejściu.

- To jest ten moment, w sumie jeden z nielicznych momentów, kiedy my, obywatelki, obywatele, mamy realny wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju - mówiła Kamińska. - I jeżeli mamy to prawo, to należy z niego korzystać - dodała.

Jak mówiła, akcja "Młodzi Głosujmy" ma uświadamiać, zachęcać do decydowania o kraju i angażować w życie publiczne.

Julia Kamińska Źródło: TVN24

"Każdy z nas jest tak samo ważny"

- Każdy z nas ma ten jeden, jedyny głos. I w tym jest właśnie siła, że wszyscy jesteśmy równi - powiedziała Kamińska.

Julia Kamińska odpowiadała również na pytanie, co z tymi, którym wydaje się, że polityka ich nie dotyczy. - Oczywiście ona do nas przyjdzie w postaci podatku, w jakiej formie będziemy je płacić, w postaci systemu ochrony zdrowia. To wszystko do nas wróci w pewnym momencie - odpowiedziała.

plej2

- Wydaje mi się, że ci młodzi są bardzo świadomi w zakresie tego, jaki mają wpływ, w zakresie tego, że na przykład mogą stawiać granice - mówiła Julia Kamińska na temat młodych ludzi i ich roli w wyborach.

- Mam taką tezę, że w nich jest nadzieja, w nich jest siła i że oni są mądrzejsi niż ja byłam w ich wieku - dodała.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo