Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski. Najnowszy sondaż

Wybory prezydenckie - sondaż. Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski

Sondaże. Kto jest lepszym kandydatem KO?

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

Jak wynika z wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego i innych polityków KO, to właśnie od prezydenta Warszawy wyszła propozycja zorganizowania prawyborów. - Kandydat Koalicji Obywatelskiej powinien mieć bardzo mocny mandat po to, żeby ruszyć do tego prawdziwego boju, czyli do pojedynku z kandydatem PiS-u. Stąd prawybory, one się powinny odbyć jak najszybciej – stwierdził Trzaskowski. Radosław Sikorski powiedział, że liczy na "rycerskie współzawodnictwo" o nominację.