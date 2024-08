Sławomir Mentzen będzie kandydatem Konfederacji na prezydenta

- Rada Liderów postanowiła, że kandydatem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich z ramienia Konfederacji będzie Sławomir Mentzen - powiedział we wtorek poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo po tym, jak partia poinformowała o decyzji w mediach społecznościowych.

W zeszłym tygodniu lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wyraził zainteresowanie ideą przeprowadzenia prawyborów "na całej prawicy", zapewniając, że w takim scenariuszu jest gotowy do rywalizacji i jak najlepszego reprezentowania wyborców PiS. Dodał, że jeżeli PiS nie zgodzi się na takie prawybory, będzie namawiał liderów Konfederacji do poparcia kandydatury posła Konfederacji, lidera wchodzącej w jej skład Nowej Nadziei Sławomira Mentzena.

Propozycja przeprowadzenia wspólnych prawyborów spotkała się z krytyką szeregu polityków PiS w mediach społecznościowych. "Jeżeli wspólny kandydat, to trzeba by pójść znacznie dalej, a na to – jak sądzę – nikt nie ma ochoty. Mam na myśli choćby klub w Sejmie i wybory parlamentarne" - pisał na platformie X poseł PiS Łukasz Schreiber.