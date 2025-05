Trzaskowski mówi, po co idzie do Mentzena

Rafał Trzaskowski o tym, po co idzie do Sławomira Mentzena Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24, że idzie na spotkanie ze Sławomirem Mentzenem po to, aby "pośrednio porozmawiać" z jego wyborcami. - Myślę, że w większość kwestii się dogadamy - dodał. Mówiąc o Grzegorzu Braunie stwierdził, że "wszystko go z tym panem różni".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

Rafał Trzaskowski odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do tego, że w sobotę o godzinie 19 będzie rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem w jego mediach społecznościowych. Wcześniej kandydat Konfederacji, który w wyborach zajął trzecie miejsce, złożył propozycję rozmowy zarówno kandydatowi KO, jak i Karolowi Nawrockiemu. Zapowiedział, że poprosi ich o podpisanie deklaracji zawierającej osiem punktów.

- Sławomir Mentzen mnie zaprosił, więc idę po to, żeby po prostu spokojnie porozmawiać. Niczego w ciemno nie będę podpisywał, tylko chcę porozmawiać o tych postulatach i - jak mniemam - również o innych kwestiach - powiedział.

Trzaskowski o spotkaniu z Mentzenem: myślę, że w większość kwestii się dogadamy

Trzaskowski odniósł się też do tego, że Karol Nawrocki już zadeklarował podpisanie się pod wszystkimi punktami. Jeden z nich głosi, że kandydat nie podpisze ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

- Dziwi mnie, że Nawrocki chce go podpisać, bo swoją deklaracją, że chce podpisać ten postulat, że nie chce Ukrainy w NATO, przeczy polityce choćby prezydenta Kaczyńskiego, przeczy polityce prezydenta Dudy, niszczy ciągłość polskiej polityki zagranicznej - stwierdził.

- Idę tam, bo dzięki temu będę mógł pośrednio porozmawiać z wyborcami Sławomira Mentzena, (...). To od Sławomira Mentzena zależy, o czym będziemy rozmawiali. Myślę, że w większość kwestii się dogadamy - dodał Trzaskowski.

Trzaskowski: nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę

O wyborcach Mentzena Trzaskowski mówił, że "oni oczekują nowej polityki". - Więc mam nadzieję, że oni oczekują przede wszystkim współpracy. Oni oczekują tego, żeby prezydent Rzeczpospolitej rozmawiał właśnie ze Sławomirem Mentzenem, żeby szukał u konkurentów tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. I oczekują kogoś, kto będzie budował współpracę i zapewni po pierwsze spokój, po drugie harmonijne współdziałanie i bezpieczeństwo, a nie kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie szukał okazji do zwady, zaczepki i awantury - powiedział.

Dowiedz się więcej: Trzaskowski o współpracy z Siewierą

Trzaskowski był też pytany o inny postulat Mentzena dotyczący braku zgody na podpisanie ustawy ograniczającej obrót gotówkowy. - Nie mam z tym problemu, to PiS ma z tym problemem, wprowadził 22 nowe podatki. Myślę, że się dogadamy w większości tych kwestii dlatego, że Sławomir Mentzen, ta część wolnościowa (Konfederacji - red.) kocha wolność. Ja też kocham wolność i jestem gotów na ten temat rozmawiać - zapewnił Trzaskowski.

Kandydat KO mówił także, że nie pozwoli na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. - My zrobiliśmy znacznie więcej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo niż jakiekolwiek państwo inne Unii Europejskiej. Odpowiadamy za granicę i za całą flankę. Nasze wojsko musi zostać w Polsce, żeby zabezpieczać wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślił.

Trzaskowski o Braunie: wszystko mnie z tym panem różni

Kandydat Koalicji Obywatelskiej dodał przy tym, że "rozmawiać trzeba z każdym". - No, prawie z każdym - dodał po chwili.

- Nie wyobrażam sobie rozmowy z panem (Grzegorzem - red.) Braunem. Wszystko mnie z tym panem różni. Nie wyobrażam sobie rozmowy z antysemitą, z człowiekiem, który powtarza tezy, które nigdy nie powinny zaistnieć w naszej przestrzeni publicznej - powiedział gość TVN24.

Trzaskowski: mam nadzieję, że Zandberg odpowie na moją prośbę o spotkanie

Trzaskowski mówił również o relacjach z innymi kandydatami, między innymi z Adrianem Zandbergiem.

- Bardzo chętnie porozmawiałbym z Adrianem Zandbergiem. Mam nadzieję, że odpowie na moją prośbę o spotkanie. Ja nie oczekuję poparcia wprost, bardzo bym się ucieszył, natomiast chciałbym porozmawiać, bo wiele rzeczy nas łączy - powiedział.

Trzaskowski: mam nadzieję, że Zandberg odpowie na moją prośbę o spotkanie Źródło: TVN24

W programie padło również pytanie o ewentualne spotkanie z Joanną Senyszyn. - Rozmawiałem z panią profesor i na pewno się spotkamy, wyjątkowo ją cenię. Postulaty, o których mówiła, są mi bliskie. Poza tym naprawdę doceniam ten wdzięk, poczucie humoru, dystans, umiejętność reagowania - naprawdę rewelacja, wszyscy moglibyśmy się uczyć od niej prowadzenia kampanii z takim polotem i luzem - stwierdził.

Trzaskowski o "najlepszej debacie"

Trzaskowski mówił też o nastroju przed niedzielną debatą z Karolem Nawrockim. Jak mówił, "najlepsza debata" to taka, w której to politycy nawzajem zadają sobie pytania, jak to było w przypadku tej zorganizowanej przez "Super Express".

- To jest na pewno debata, w której ja się najlepiej czuję, dlatego że lubię odpowiadać na pytania, lubię konkret, natomiast jeżeli te same pytania są zadawane 13 kandydatom, część z nich klepie te formułki (to - red.) lepiej zadawać sobie pytania, konfrontować się, pokazywać, kto ma większą wiedzę, kto ma refleks, kto potrafi mówić o tym, co jest naprawdę do załatwienia w Polsce. I wreszcie, to najważniejsze, kto odpowiada na pytania - mówił.

Zachęcił przy tym do udziału w niedzielnym "Wielkim Marszu Patriotów". - Zapraszam wszystkich. Tych, którym zależy na współpracy, na rozmowie i na tym, żeby iść do przodu, żeby myśleć o przyszłości, żeby zostawić te spory za sobą i pokazać, że naprawdę możemy realizować swoje marzenia i aspiracje - zachęcał.

Trzaskowski o dewastacji pomnika: to prowokacja

Trzaskowski odniósł się też do dewastacji pomnika ofiar zbrodni katyńskiej na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje w Rosji.

- Nie ma przypadków, to jest prowokacja. Rosjanie to robią w każdy możliwy sposób, próbują ingerować w wybory w całej Europie.. (...) I to się musi spotkać z bardzo twardą odpowiedzią naszego państwa - powiedział.

- Rosjanie powinni natychmiast przywrócić te święte dla nas symbole i bardzo się cieszę, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zareagował natychmiast. Dziwi mnie, że Karol Nawrocki (szef IPN i kandydat PiS-u na prezydenta - red.) i IPN w ogóle nie podjęli żadnej reakcji, bo to jest sprawa skandaliczna - ocenił Trzaskowski.

Wyraził nadzieję, że zarówno Nawrocki, jak i prezydent Andrzej Duda "zabiorą głos w tej sprawie jak najszybciej". - Wydaje się, że tutaj wszystkie siły polityczne powinny zareagować natychmiast, a przede wszystkim Instytut Pamięci Narodowej, bo właśnie po to został stworzony - oświadczył.

27 min Dowiedz się więcej: Rafał Trzaskowski Fakty po Faktach