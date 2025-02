Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zapewnił, że jeżeli zostanie prezydentem, to nie ułaskawi "żadnych kolesi partyjnych". - To muszą być wreszcie wybory o tym, jak wprowadzić równowagę, jak pomyśleć o rozwoju - powiedział kandydat Polski 2050 Szymon Hołownia.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenta RP Rafał Trzaskowski w piątek na spotkaniu z mieszkańcami Grudziądza (Kujawsko-Pomorskie) został zapytany o to, jak odnosi się do możliwości zniesienia immunitetów parlamentarzystów.

Trzaskowski: nie ułaskawię żadnych kolesi partyjnych

Prezydent Warszawy złożył deklarację, że jeżeli zostanie prezydentem RP, to nie ułaskawi "żadnych kolesi partyjnych". - Nikogo takiego nie ułaskawię. Nie ma na to zgody, nie ma takiej możliwości - zapowiedział Trzaskowski. - A Nawrocki? Zastanawiacie się, co on szykuje? Ten to będzie miał listę do ułaskawienia - mówił kandydat KO na prezydenta.