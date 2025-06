Tkacz: dzwoniłem do tej komisji, prosiłem członków komisji o zdjęcie tych korali Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Trwa druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Lokale wyborcze są otwarte do godziny 21.

Na konferencji Państwowej Komisji Wyborczej przekazano informacje o frekwencji wyborczej na godzinę 12 oraz szczegóły dotyczące incydentów, do których doszło w czasie głosowania.

Podczas konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 13.30 poinformowano o liczbie przestępstw i wykroczeń.

Odnotowano trzy przestępstwa - jedno prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, zarzut propagowania ustroju totalitarnego (namalowane swastyki na ośmiu banerach wyborczych) oraz jeden zarzut dotyczący uszkodzenia mienia. PKW podała także, że doszło do 173 wykroczeń.

Czerwone korale w komisji. "Otrzymaliśmy takie zgłoszenie"

Jeden z dziennikarzy skierował pytanie do PKW dotyczące sytuacji, do której miało dojść w Warszawie. - Dwóch członków komisji zasiadło w niej z czerwonymi koralami kojarzonymi jednak z jedną z kandydatek, która odpadła już po pierwszej turze wyborów. Czy to nie jest coś niestosownego? - zapytał.

- Otrzymaliśmy takie zgłoszenie. Akurat sam dzwoniłem do tej komisji, prosiłem członków komisji o zdjęcie tych korali, więc odpowiadam, że taka sytuacja miała miejsce i po tym moim telefonie obiecano mi, że te korale będą zdjęte - powiedział Rafał Tkacz, szef Krajowego Biura Wyborczego.

Paweł Gieras, członek PKW zaznaczył, że nie jest to kwestia prawna, ale obyczajów. - Jest prawo, ale oprócz prawa funkcjonują dobre obyczaje. Kodeks wyborczy nie określa, w jaki sposób mają być ubrani członkowie komisji - powiedział. - Dobrym obyczajem jest to, ażeby członkowie komisji powstrzymali się od jakiegokolwiek postępowania, które w czyimś subiektywnym odczuciu mogłoby świadczyć o jakimkolwiek braku bezstronności - dodał.

Konferencje PKW

W niedzielę odbędą się jeszcze dwie konferencje prasowe PKW. Kolejną zaplanowano na godz. 18:30. Wówczas poznamy dane o frekwencji z godziny 17. Z kolei po zakończeniu głosowania, które trwa do 21.00, PKW podsumuje cały dzień.

Wszystkie konferencje prasowe Państwowej Komisji Wyborczej transmitowane będą na żywo na antenie TVN24, będzie je można obejrzeć również w serwisie TVN24+.

Trwają wybory prezydenckie

Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich rozpoczęło się o godzinie 7 rano. Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 milionów wyborców. Głos można oddać w ponad 32 tysiącach lokali wyborczych w kraju, jest też 511 obwodów głosowania za granicą.

Do lokalu wyborczego należy wziąć dokument tożsamości. Pozwoli on na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Potwierdzać tożsamość można również za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Cisza wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich rozpoczęła się o północy z piątku na sobotę, potrwa do godziny 21 w niedzielę.

