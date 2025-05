Tusk: to jest prawdziwy test dla wyborców

Donald Tusk o mobilizacji przed II turą wyborów prezydenckich Źródło: TVN24

Donald Tusk odniósł się w programie do wyników najnowszego sondażu pracowni Opinia24, z którego wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich 47 procent respondentów zdecydowanych pójść do głosowania 1 czerwca wybrałoby Karola Nawrockiego, a 45 procent - Rafała Trzaskowskiego.

- Nie chcę po raz kolejny powtarzać coś, o czym mówiłem wielokrotnie, że niezależnie od tego, jak bardzo kandydaci będą się starali, niezależnie od ich cech, niezależnie od zobowiązań, jakie podejmą, gdzieś tak na końcu wybory to jest prawdziwy test dla wyborców - stwierdził.

- Tak naprawdę chyba już dzisiaj w mniejszym stopniu będzie to zależało od mobilizacji samych kandydatów, a w dużo większym stopniu od mobilizacji nas wszystkich - dodał.

Tusk: niech wszyscy szeroko otworzą oczy

- Jeśli ta strona, umownie nazwijmy ją demokratyczna, którą mam zaszczyt reprezentować, nie będzie tak zmobilizowana jak w październiku (2023 roku - red.), to Rafał Trzaskowski przegra. Jeśli będziemy tak zmobilizowani jak wtedy, to Rafał Trzaskowski wygra - mówił dalej Tusk.

- Niech wszyscy szeroko otworzą oczy. Niech wszyscy szczerze zobaczą, co się działo przez te półtora roku. Kto pracował jak wół, żeby realizować to, co obiecał, a kto przeszkadzał ile mógł. Ile rzeczy się poprawiło, jak zmieniła się Polska w tej najważniejszej kwestii - (to - red.) znaczy - Polska znowu jest krajem wolnych obywateli - wymieniał szef rządu.

- Ja rzuciłem wszystko i byłem gotów, jestem gotów, poświęcić wszystko dla spraw właśnie najważniejszych. Ile udało się zrealizować? Za mało, żebym ja się cieszył. O wiele za dużo, żeby to zmarnować. I mówię o tym z absolutnym przekonaniem. O ile szybciej, o ile łatwiej byłoby dowieźć wiele tych postulatów i naszych zobowiązań, gdyby władza w Polsce była spójna -kontynuował Tusk.

Tusk: to nie jest matura Trzaskowskiego, to jest matura nas wszystkich

- Nie jestem od narzekania, jestem od walki. Nie będę tutaj użalał się nad swoim losem. Ale trudno się rządzi w kraju, gdzie prezydent nastawiony jest wyłącznie na szkodzenie, w każdej sprawie. Czy to jest nominacja ambasadorów, czy to są prawa kobiet, czy to jest przywrócenie niezależności sędziowskiej i tak dalej - dodał Tusk.

Wracając do kwestii stawki wyborów prezydenckich, szef rządu mówił, że "to nie jest test, który ma zdać Rafał Trzaskowski". - To nie jest jego matura. To jest nasza matura, znowu dla nas wszystkich. Ona się powtarza cyklicznie co każde wybory. I to my albo zdamy, albo oblejemy ten egzamin, albo będziemy znowu pamiętali, o jak ważne rzeczy chodzi - powiedział.