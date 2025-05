Kto wygra wybory? Jaka będzie frekwencja? Zalewska i Piasecki prognozują

Kto wygra wybory? Konrad Piasecki prognozuje Źródło: TVN24+

W czwartek autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+ prognozowali, kto wygra w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich. Według Arlety Zalewskiej, jeśli frekwencja przekroczy 72 procent i będzie wyższa niż w pierwszej turze wyborów - zwycięzcą będzie kandydat KO Rafał Trzaskowski.

- Mam nadzieję, że czy wygra Rafał Trzaskowski, czy wygra Karol Nawrocki, to będzie więcej niż pół miliona głosów różnicy. Uważam, że to jest taka granica, która by dała nam taki spokój, żeby nikt nie podważał tego wyniku wyborów. A takie zakusy będą - oceniła dziennikarka.

Jej zdaniem, "jeśli ta frekwencja będzie niższa, czyli gdzieś w granicach 68-70 procent, to będzie oznaczało, że ten wynik z pierwszej tury dowiózł jednak Karol Nawrocki".

Zalewska o wynikach drugiej tury wyborów i "granicy, która by dała nam spokój" Źródło: TVN24+

Nawrocki i zwycięstwo "w kieszeni"

Konrad Piasecki również prognozuje frekwencję na poziomie około 70 procent. - Gdzieś na tym 70 procent jest punkt przecięcia, który daje Rafałowi Trzaskowskiemu zdecydowanie większe prawdopodobieństwo - graniczące z pewnością - zwycięstwa - stwierdził.

Jak dodał, "jeśli będzie niższa frekwencja, to oznacza, że pójdą do wyborów niemal wyłącznie ci, którzy brali udział w pierwszej turze, a tam wyraźnie nastroje społeczne sprzyjały prawicy. - Musi dojść grupa ponad miliona wyborców do urn, żeby Rafał Trzaskowski miał większe szanse - ocenił.

- Gdyby nie życiorysowe problemy Karola Nawrockiego (...) to on by miał te wybory i zwycięstwo w tych wyborach w kieszeni - stwierdził Piasecki.