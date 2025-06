O której godzinie konferencje PKW? Gdzie je oglądać?

Jak oddać ważny głos w II turze wyborów Prezydenta RP? Źródło: wybory.gov.pl

Kluczowe fakty: PKW zaplanowała cztery konferencje prasowe w dniu wyborów.

Będzie je można obejrzeć w TVN24 oraz w TVN24+.

W niedzielę 1 czerwca lokale wyborcze są otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00, czyli dokładnie przez 14 godzin. Aby oddać ważny głos, należy wziąć ze sobą do lokalu dokument tożsamości ze zdjęciem: może to być dowód osobisty, ale również paszport czy mDowód w zaktualizowanej wersji aplikacji mObywatel.

Kiedy konferencje prasowe PKW

W niedzielę Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała cztery konferencje prasowe. PKW najpierw przekaże informacje dotyczące rozpoczęcia głosowania, później poda frekwencję z godz. 12.00. następnie z godz. 17.00, a po zakończeniu głosowania, które trwa do 21:00, podsumuje dzień.

Wszystkie konferencje prasowe Państwowej Komisji Wyborczej transmitowane będą na żywo na antenie TVN24, będzie je można obejrzeć również w serwisie TVN24+.

Podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich ostateczna frekwencja do godz. 12 wyniosła 20,28 proc., do godz. 17 wyniosła 50,69 proc., a ostateczna frekwencja I tury to 67,31 proc. Pięć lat temu w pierwszej turze na prezydenta głosowało 64,51 proc. uprawnionych, a w drugiej - 68,18 proc.

Kiedy wyniki exit poll

Po zakończeniu głosowania w niedzielę o 21:00 poznamy sondażowe wyniki exit poll. Badanie przeprowadzi pracownia Ipsos, której ankieterzy będą ustawieni przed losowo wybranymi lokalami w całej Polsce. Wyniki będzie można zobaczyć w TVN24 i tvn24.pl. O godz. 21:00 błąd oszacowania wyniku exit poll dla każdego z kandydatów wyniesie +/- 2 punkty procentowe.