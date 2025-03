Biejat była pytana między innymi o sondaże , które wskazują na jej niskie poparcie wśród wyborców. - Uważam, że niestety to dotyczy również wyborców lewicowych, że tak bardzo obawiają się powrotu PiS-u , że wolą zatkać nos i głosować na mniejsze zło, zamiast wybrać zgodnie ze swoimi przekonaniami i zgodnie z tym, w co wierzą - powiedziała.

Biejat: było nas za mało w mediach społecznościowych

- Do tej pory nie udało nam się dobrze do tych młodych ludzi dotrzeć. Mamy naprawdę bardzo dobry program. (...) Do tej pory niestety nie byliśmy skuteczni w docieraniu do użytkowników TikToka. Dzisiaj moja kampania polega w dużej mierze również na tym, żeby nadgonić te zaległości. Bardzo mocno inwestujemy w dotarcie do ludzi w mediach społecznościowych. Dzisiaj ludzie młodzi i w średnim wieku czerpią informacje na temat polityki przede wszystkim z mediów społecznościowych. Tam nas było do tej pory za mało z tą ofertą - powiedziała gościni TVN24.